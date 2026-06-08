Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’

Andrew Stanton y Kenna Harris traerán a España el 19 de junio la nueva entrega de Toy Story. Esta quinta película llega a los cines con un guion donde los protagonistas tendrán que hacer frente a una nueva amenaza: la tecnología. Una tableta llamada Lilypad será la culpable de captar la atención de Bonnie. La película cuenta también con una canción original de Taylor Swift como banda sonora: I Knew It, I Knew You.

17 de junio

La fecha oficial del regreso de la saga de juguetes más famosa del mundo es oficial. El 19 de junio es la fecha marcada en el calendario como el regreso de Toy Story. Esta nueva entrega simboliza cómo la llegada de las tecnologías, en este caso con los niños, ha distorsionado su momento de ocio. Cada vez es más normal ver a un niño con una tablet o móvil antes que con un juguete. Los juguetes tendrán que afrontar la situación donde se ven reemplazados por las nuevas tecnologías. Lilypad será la que capte la atención de Bonnie y ponga en peligro de abandono a los juguetes.

Regreso, que viene acompañado de la vuelta de Tom Hanks (como Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear). En el doblaje español contaremos con las voces de Óscar Barberán (Woody) y José Luis Gil. Andrew Stanton ha sido el encargado de dirigir el largometraje. El director estadounidense y guionista de la película también es un veterano de Pixar que ha dirigido películas como WALL-E, Buscando a Nemo, Bichos: Una aventura en miniatura, entre otras.

Otros actores

La película cuenta con la vuelta de nombres ya conocidos en la saga, como:

Joan Cusack (Jessie).

Annie Potts ( Bo Peep).

Wallace Shawn (Rex) .

. John Ratzenberger (Hamm) .

. Blake Clark (Slinky Dog).

Tony Hale ( Forky ).

). Keanu Reeves ( Duke Caboom )

Greta Lee ( Lilypad ).

). Jeff Bergman y Anna Vocino ( Sr. y Sra. Patata ).

). La película cuenta con la colaboración de Bad Bunny (como una pizza con gafas) y el productor Bizarrap para la versión en español (santa de jardín).

La canción de la banda sonora de la película de Taylor Swift (I Knew It, I Knew You) está inspirada en Jessie. La juguete protagonista tendrá un papel más relevante y tendrá escenas donde liderará el grupo.

El 19 de junio seremos testigos de otra entrega de una de las sagas más conocidas en el mundo de la animación.