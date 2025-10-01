Una condición innegociable para Keanu Reeves: esto es lo que el actor prohíbe por contrato en sus películas

A nadie se le escapa que a pesar de no ser considerado uno de los grandes intérpretes de su generación, Keanu Reeves posee algo que no se entrena: un magnetismo extremo con el público. Un carisma que anécdotas aparte, lo ha convertido en un personaje muy querido dentro y fuera de la gran pantalla. Tanto es así que, cuando parecía que su carrera ya no iba a volver a ponerlo en la primera línea de Hollywood, la saga John Wick consiguió reconvertirlo en un héroe de acción completamente icónico. Sin las pretensiones ni el excentricismo propio de toda estrella de la industria, Reeves únicamente tiene una condición innegociable en sus contratos. Un apartado totalmente prohibido que dice mucho de su respeto y miedo hacia la tecnología.

Reeves siempre ha sido un actor fuera de todo ese ruido mediático que los espectadores cabían esperar de una estrella. No tiene una mansión, no viste ropa cara, no se le ve por fiestas e incluso, tiene siempre detalles increíbles con los dobles de acción que trabajan en sus películas. Sin embargo, el canadiense sí que tiene una cláusula que debe cumplir todo proyecto que lo contrate: nadie puede utilizar la tecnología para manipular sus interpretaciones. La fijación del intérprete comenzó cuando a finales de los 90, como él mismo aseguró en una entrevista, cambiaron una de sus performance. «Me añadieron una lágrima en la cara, y fue como ‘ya ni hace falta que yo esté aquí’», contaba en una entrevista el año pasado mientras promocionaba el estreno de John Wick 4. Como si se tratase del propio Neo en la trilogía de Matrix, Keanu Reeves tiene una cruzada personal contra la inteligencia artificial y por supuesto, no quiere ni oír hablar del rejuvenecimiento digital, la modificación o los tan de moda deepfakes que conforme avance la tecnología y su capacidad de sustitución, terminarán siendo regulados. De hecho, ya son varias las estrellas de Hollywood que han denunciado el uso de sus voces a través de la IA para vender ciertos productos.

«¿A quién le importa qué es real?»

La reflexión del actor nació de una conversación con un adolescente, mientras le explicaba que su personaje de Neo, luchaba por lo que era real. La respuesta del joven de 15 años lo dejó sin palabras cuando este le dijo «A quién le importa qué es real y qué no?». Rápidamente, el actor de Le llaman Bodhi comprendió que el mundo audiovisual y del entretenimiento vive un cambio de paradigma y de consumo generacional.

«Hay gente que está creciendo con estas herramientas. Escuchamos música hecha por inteligencias artificiales al estilo Nirvana, hay arte digital y NFT…Todo es como ‘Mira lo que las máquinas cuquis pueden hacer’. Pero hay una corporatocracia detrás de todo esto que quiere controlar las cosas. Cultural y socialmente, nos vamos a ver enfrentados al valor, o al no valor, de lo real. Y entonces, ¿qué?’», razonaba en su charla.

En aquella entrevista realizada por Wired, Keanu Reeves matizó que no le importaba que las modificaciones tenían que ver con un cambio en su parpadeo en la sala de montaje, pero que el tema de los deepfakes le preocupaba bastante: «Lo frustrante de esto es que perdemos nuestra agencia. Cuando actúas en una película, sabes que te van. editar, pero estás participando de ello. Si entras en el terreno de los deepfakes, ya no tiene nada que ver con tus puntos de vista. Eso da miedo. Va a ser interesante ver cómo los humanos lidian con estas tecnologías. Están teniendo importantes efectos culturales, sociológicos para el estudio de la especie».

Keanu Reeves y su agenda fílmica

Antes del 2014 con el estreno de John Wick, Keanu Reeves permanecía en una segunda línea interpretativa dentro de la meca del celuloide. No obstante, tras dar vida al imbatible mercenario, los papeles comenzaron a resurgir en su agenda fílmica . Desde en el campo animado, donde puso su voz a un nuevo personaje de Toy Story 4, hasta su rol como personaje del videojuego Cyberpunk 2077. Reeves volvió a su papel de Neo en Matrix Resurrections y se despidió aparentemente de temido Baba Yaga con John Wick 4. Eso sí, volveremos a verlo brevemente en el papel de Wick con el spin-off Ballerina en 2025. Ese mismo año protagonizará The Entertainment System Is Down, la última sátira de Ruben Östlund y la segunda película como director de Jonah Hill, titulada Outcome.

Por último en 2026, también recuperará su personaje de John Constantine en Constantine 2. Antes de terminar el presente 2024, será la voz de Shadow en Sonic 3.