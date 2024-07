Keanu Reeves tiene claro cuál es su película predilecta: «Cambió mi vida y la de muchas otras personas»

Keanu Reeves es uno de esos intérpretes catalogados como «malos actores», pero que en cambio, tienen un cariño prácticamente indiscutible por parte del público. Una rara avis en la profesión para una figura que ha protagonizado algunas de las películas más relevantes de la historia del cine. Aunque es cierto que su auge en Hollywood pasó por una pérdida de popularidad derivada de decisiones y papeles desacertados, el canadiense vive una segunda edad dorada inesperada tras el éxito de la saga John Wick, convirtiéndole en una especie de Chuck Norris moderno. Es decir, Reeves es una leyenda dentro y fuera de la gran pantalla. No obstante, a pesar del reconocimiento recuperado en la última década, el actor no ha querido dejar pasar la ocasión para elogiar la que para él es la historia fílmica que cambió su vida.

Francis Ford Coppola, Richard Linklater, Todd Haynes, Sam Raimi, Gus Van Sant, Kenneth Branagh o Steven Frears son tan sólo, algunos de los nombres de los grandes cineastas con los que esta modesta estrella de la industria ha logrado trabajar. Su nueva trascendencia ha llegado a un punto en el que Reeves ha conseguid aparecer en videojuegos y comenzar a doblar a importantes personajes del mundo de la animación. Eso sí, para su recuerdo y relevancia todo eso quedará en el olvido y como artista, tiene el honor de haber podido protagonizar uno de los productos que revolucionaron el blockbuster comercial. Hablamos cómo no de Matrix, la historia de ciencia ficción que cambió las bases del cine comercial como un mix multicultural que a todas luces, lo normal es que no hubiese salido nada bien.

Keanu Reeves y su amor por ‘Matrix’

Conmemorando el 25º aniversario del estreno de la primera de la saga, Keanu Reeves no quiso desaprovechar la oportunidad de volver a expresar lo que significa para él Matrix. Con un presupuesto de 63 millones de dólares, la primera entrega de la saga cosechó un total de 467 millones de dólares, aparte de lograr cuatro estatuillas en la 72 Edición de los Premios Oscar del año 2000. Sin embargo, más allá de los números en el box office o su consagración técnica en la alfombra roja, el filme de las hermanas Wachowski trascendió lo puramente credencial, logrando generar un impacto en la cultura popular que a día de hoy, permanece muy presente a todos los niveles.

Por ello, no es de extrañar que el nueve veces nominado a los Razzie recuerde con pasión la influencia que la cinta ha tenido en su carrera y en su vida. Una historia que sigue presente más de dos décadas después y que a pesar de su fallida última versión, tendrá una nueva aventura dirigida por Drew Goddard (La cabaña en el bosque, Malos tiempos en El Royale), que llegará a los cines como muy pronto, en 2026.

Aprovechando precisamente ese aniversario, Reeves acudió a The Late Show with Stephen Colbert para volver a elogiar el trabajo conseguido con la obra y cómo esta significa mucho para el público: «Matrix cambió mi vida y, a lo largo de los años, cambió la vida de muchas otras personas de maneras realmente positivas y maravillosas Así que cuando puedes decir que a lo largo de estos años he conocido a una gran cantidad de personas que me han dicho cosas y se han sentido conmovidas por Matrix de una manera tan positiva…eso es lo mejor», confesaba el actor.

‘Matrix’: una influencia influyente

Como sabrán de sobra los fans, es imposible entender el nacimiento de Matrix sin la influencia de géneros y directores que de forma ecléctica, se entremezclaron en un relato mesiánico sobre la supervivencia de la humanidad. Así, el camino de Neo no puede entenderse sin el anime Ghost in the Shell, la acción de John Woo, las películas de Kung Fu o la estética verdosa de Dark City.

Del mismo modo, la propia Matrix funcionó como un cúmulo de influencias influyentes en todo el cine posterior que llegaría después. Reeves lo explicaba así en 2021 para Entertainment Tonight: «Creo que las influencias que se dieron en Matrix se trasladaron a otros cineastas en términos de anime, ángulos de cámara y acción. Se comenzó a entrenar a loa actores y a las actrices para que comenzasen a hacer las interpretaciones más físicas. Creo que el humor, el estilo y tal vez, bueno, no sé sobre la ambición…Es difícil hacer una película de ciencia ficción tan entretenida que también trate sobre filosofía y grandes ideales».

En 2024, Keanu Reeves pondrá su voz a Shadow, el nuevo enemigo del famoso erizo azul en Sonic the Hedgehog 3. El próximo año recuperará su papel de John Wick en Ballerina y se pondrá a las órdenes de Ruben Östlund en The Entertainment System Is Down. En 2026 protagonizará Constantine 2.