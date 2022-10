Keanu Reeves podría dirigir la adaptación de ‘BRZRKR’, su propio cómic

Aunque Keanu Reeves esté focalizado en el futuro de la franquicia John Wick, no por ello ha dejado de lado sus proyectos más personales. Uno de ellos es la adaptación al cine de BRZRKR, el cómic coguionizado por Matt Kindy y él mismo, utilizando la imagen del actor. La historia sigue un guerrero inmortal que lucha a través de los siglos y durante los últimos años, ha sido uno de los materiales más vendidos del mundo de las viñetas. BRZRKR ya cuenta con un guion escrito por Mattson Tomlin y ahora a falta de director, Reeves le confesó a Collider que estaba pensando en dirigir esta aventura de acción.

Kindt, el artista Ron Garney y Reeves se sentaron a hablar con el medio para hablar del traslado de esta historia a la gran pantalla. En la conversación, el actor de Matrix confesó que había recibido el guion de Tomlin hace dos días y que todavía no había tenido tiempo de leerlo, apuntando además a que todavía es pronto para escoger a alguien que se sitúe detrás de las cámaras, sobre todo teniendo en cuenta que no se sabe si todos aprobaran el trabajo realizado por el escritor. Concretamente, Reeves revelo que hay exactamente un “33% de posibilidades” de que él mismo dirija BRZRKR. Si esas probabilidades se cumpliesen, desde luego podemos esperar una adaptación muy fiel a la historia, dado el apego creativo del intérprete con el proyecto. De sentarse en la silla de director, sería el segundo largometraje en el que Reeves asumiese tal función, después de que en 2013 realizase El poder del Tai Chi, filme de artes marciales en el que también tenía una gran implicación en el proceso creativo. Por ello, no descarta que si le gusta el guion pueda asumir también la dirección del producto:

“Sé que es mucho trabajo, pero nació la película que dirigí, El poder del Tai Chi. Me convertí en el director porque era parte del proceso de escritura y no quería entregarlo. Yo estaba como ‘oh, está bien, tengo que dirigir esto’. Todavía no estoy en ese punto para BRZRKR. Tengo que leer el guion”. Inmediatamente después, el dibujante Garney le dijo a Keanu durante la entrevista que subiese ese porcentaje, porque debería estar haciéndolo él: “Es todo tuyo. Deberías estar haciéndolo. Clint Eastwood lo hace. Quiero decir, puedes hacerlo, creo que es lo tuyo”.