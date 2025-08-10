El significado de encontrar lagartijas dentro de tu casa y por qué debes estar atento

Es algo que suele ocurrir durante la época estival: la aparición de lagartijas en casa que pueden hacer que te lleves un buen susto. La presencia de estos reptiles dentro de un domicilio tiene que ver con la aparición de otros insectos y debido a que se reúnen las condiciones atmosféricas dentro del hogar para que estas puedan reproducirse. Consulta en este artículo todo lo que debes hacer si te encuentras con lagartijas en tu casa.

En estas vacaciones millones de españoles abandonarán la ciudad para poner rumbo a la zona costera u otros puntos donde pueden proliferar los insectos u otros reptiles. Estos se suelen reproducir en las zonas con más humedad y por ello es fácil encontrarte con lagartijas en una casa de campo o en tu apartamento que está habituado cerca de la playa. Si este es tu caso, un consejo: no hay que tener ningún temor.

La presencia de lagartijas en algunas casas durante el verano puede ser habitual y lo primero que hay que hacer es no preocuparse. Estos reptiles nunca atacarán a un humano y tampoco tienen capacidad para retransmitir enfermedades. Todo lo contrario, las lagartijas pueden ser tus aliadas, ya que se encargan de acabar con todos los insectos que puedan aparecer en una casa durante el verano, como pueden ser los mosquitos o las cucarachas.

¿Qué significa tener lagartijas en casa?

¿Qué significa tener lagartijas en casa? Esta es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos que se hayan podido topar con este reptil dentro del domicilio durante estos meses de verano. Esta cuestión tiene fácil respuesta: están presentes porque hay insectos dentro de tu hogar y porque se dan las condiciones atmosféricas necesarias para que encuentren el hábitat idóneo.

El primero de los motivos puede ser algo más preocupante, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo. Las largartijas se alimentan de insectos como los mosquitos, arañas, cucarachas u otros similares y por ello se desplazan a las zonas en las que estos habitan. Así que si aparecen lagartijas en tu domicilio, puedes estar de enhorabuena porque acabarán con todos ellos.

En segundo lugar, si las largartijas se quedan a vivir en tu casa, también es porque encuentran condiciones de calor y humedad propias para sentirse cómodas. Estos reptiles necesitan de un mini ecosistema para desarrollarse y en algunos hogares se pueden dar las condiciones, especialmente en los lugares más cercanos a la playa.

¿Dónde aparecen las lagartijas en casa?

Tienes que tener en cuenta que las largartijas en casas siempre suelen aparecer en horario nocturno, rondando las paredes y en las zonas en las que hay una mayor iluminación. Si a pesar de que no representan ningún peligro y acaban con los insectos, quieres sacarlas de casa, también debes saber que no son necesarios pesticidas ni venenos que perjudiquen el medio ambiente.

Para echar a las lagartijas de casa, es recomendable cerrar las puertas y ventanas, sellar los rincones en los que pueden aparecer y también restar iluminación de los puntos en los que han aparecido. También es recomendable suprimir su sustento alimenticio, acabando con el resto de insectos que habiten por tu hogar.

También hay algunos trucos para ahuyentar a las lagartijas sin tener que tirar de procesos químicos. Uno de ellos es dejar algunas cáscaras de huevo repartidas por casa, ya que las asustará. El ajo, la cebolla o la pimienta también son métodos naturales para poder espantar a estos reptiles.