La mítica merienda que todos los niños españoles tomábamos en los años 80 y no has vuelto a probar desde entonces

En los 80 los niños se hacían mezclas caseras para merendar que hoy nos resultarían, cuanto menos, sorprendentes. Sin embargo, también fue el momento donde la bollería industrial despegó definitivamente en España.

Algunos preferían un bocadillo de pan con chocolate o usar la mítica Nocilla, pero había un bollo que llamaba la atención sólo por el nombre. Quien lo tenía de merienda era el rey del colegio: los Bucaneros de Bimbo.

Los que lo han probado lo recuerdan perfectamente. Lo importante no era tanto el sabor, sino sentirse como un auténtico pirata. Hoy es casi imposible encontrar uno.

La merienda de los 80 que todos los niños de España querían tener

Los Bucaneros fueron un pastelito industrial lanzado por Bimbo España durante las décadas de los 70 y 80, en plena explosión de la bollería dirigida al público infantil.

Se trataba de pequeños bollos esponjosos, con relleno de crema y una cobertura decorada con virutas de colores, diseñados para llamar la atención de los más pequeños desde el primer vistazo.

Pero lo más importante no era el alimento, sino el cómo se vendía. Su nombre evocaba aventuras, piratas y diversión, algo muy alineado con la publicidad de la época, que convertía cada merienda en una experiencia casi épica.

Los Bucaneros se vendían individualmente y formaban parte del universo de pastelitos que competían por ganarse un hueco en la mochila de los niños y en los recreos.

Aunque nunca alcanzaron el nivel de fama de otros productos de la marca, durante años fueron una opción habitual en las despensas de muchas casas españolas.

Por qué ya no puedes darles Bucaneros a tus hijos de merienda

A diferencia de otros pastelitos clásicos que han sobrevivido al paso del tiempo, los Bucaneros acabaron desapareciendo del catálogo de Bimbo. El motivo principal fue puramente comercial: no lograron mantener unas ventas suficientes frente a otros productos mucho más populares.

La competencia interna dentro de la propia gama de bollería, unida a los cambios en los gustos del consumidor y a la necesidad de optimizar la producción, provocó que los Bucaneros quedaran relegados y finalmente retirados.

Por desgracia no se hizo ni una campaña de despedida ni un anuncio oficial. Simplemente dejaron de producirse y poco a poco fueron desapareciendo de las estanterías de los quioscos.

Además, desde los años 90 surgieron nuevas normativas, una mayor preocupación por la alimentación infantil y una transformación profunda del mercado, factores que hicieron aún más difícil su regreso.

Otras meriendas de los años 80 imposibles de olvidar

Los Bucaneros no son el único ejemplo de bollería industrial que tuvo gran fama en los 80. Hasta la década de los 90, era habitual que los niños españoles merendasen Bony. Un producto que estaba en todo buen quiosco y ultramarinos, y que lo tenía todo para triunfar (menos salud).

Se trataba de un dulce que mezclaba bizcocho, chocolate y mermelada de fresa. Una combinación que entonces era un éxito absoluto y que hoy resultaría, como poco, sorprendente.

El contraste entre el dulzor del chocolate y el punto ácido de la fresa funcionaba sorprendentemente bien, algo que explica por qué ha perdurado tanto tiempo casi sin cambios en su receta original.