Pinchazo del ‘no a la guerra’ de Sánchez: la protesta por la paz reúne sólo a 5.000 personas en Madrid

La izquierda se ha echado a la calle en plena jornada de reflexión para clamar el fin de la guerra en Oriente Medio. La plataforma Parar la guerra ha organizado este sábado concentraciones por toda España a las que han asistido políticos, periodistas y personalidades del mundo de la cultura. Una protesta que ha sufrido un pinchazo absoluto: sólo han acudido 5.000 personas.

En la concentración de Madrid, organizada en la plaza de Juan Goytisolo, han estado el eurodiputado socialista José Cepeda; la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo; el ex secretario de Estado para la UE Diego López Garrido; y Lara Hernández, coordinadora de Sumar. Se esperaba que acudieran también Cristina Narbona, presidenta del PSOE y diputada, y Josep Borrell, ex ministro y ex representante de la UE para Asuntos Exteriores, pero no se han dejado ver.

Mayor ha sido el pinchazo de la concentración en Barcelona, donde sólo ha reunido a decenas de personas frente a la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

Estas concentraciones se producen en respuesta a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y en plena lucha de la izquierda por recuperar el «no a la guerra» que José Luis Rodríguez Zapatero acuñó en la campaña electoral contra José María Aznar.

La plataforma Parar la guerra cuenta con la colaboración habitual de partidos políticos como el PSOE, Sumar y el PNV, además del sindicato UGT, entre otras organizaciones. También tiene el apoyo de un considerable número de artistas y personalidades del mundo de la cultura. Entre ellos se encuentran los cineastas Fernando Colomo, Julio Medem o Daniel Calparsoro, cantantes como Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos o Soledad Jiménez, escritores como Rosa Montero, Fernando Schwartz o Juan Cruz, el epidemiólogo Amós García o el filósofo Santiago Alba Rico, entre otras muchas personalidades de reconocida proyección mediática.

Cabe recordar que estas convocatorias han coincidido con la jornada de reflexión por las elecciones autonómicas que se celebran este domingo en Castilla y León. En este sentido, los convocantes aseguraron que las concentraciones se ajustan plenamente a la legalidad, puesto que «son legales siempre que sean pacíficas y no contengan peticiones electorales, según lo establecido por la Junta Electoral Central».