Hoy, 8 de junio de 2026, se presenta un día mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque por la tarde se podría dar algo de nubosidad en el Prepirineo, donde se anticipan chubascos con tormentas. Las temperaturas seguirán estables en sus mínimas, mientras que las máximas subirán. Un viento suave de dirección variable nos acompañará, especialmente hacia el sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de junio

Barcelona: brisa suave y sol radiante

El sol se asoma lentamente en el horizonte de Barcelona, donde el cielo se presenta despejado, una invitación para disfrutar de la jornada. Con temperaturas oscilando entre los 18 grados por la mañana y alcanzando su punto culminante en los 27 por la tarde, el ambiente promete ser cálido, aunque la sensación térmica puede elevarse un poco más. Aunque no hay señales de lluvia, la humedad alcanzará niveles altos, lo que hará que el aire se sienta algo cargado, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, la brisa suave del viento, saliendo predominantemente del este y con velocidades de hasta 15 km/h, hará que las altas temperaturas sean más llevaderas. Al caer la tarde, el sol comenzará su descenso hacia el horizonte, iluminando la ciudad hasta las 21:22, invitando a disfrutar de las terrazas y calles hasta el final del día. A través de esta hermosa tarde barcelonesa, los indicadores aseguran un tiempo propicio para salir y disfrutar del bullicio de la vida urbana.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias a la vista

En L’ Hospitalet de Llobregat, el ambiente se siente tenso, como si el cielo se preparara para soltar su carga. A la luz de la mañana, nubes grises se aglutinan, presagiando un cambio drástico en el tiempo. La temperatura se mueve entre los 17 y 27 grados, pero el viento, que sopla con fuerza, añade una sensación más intensa que puede ser desconcertante.

A medida que avanza el día, la calma matutina se verá interrumpida por ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, acompañadas de una probabilidad de lluvias que se intensificará hacia la tarde. La humedad, que rondará el 90%, puede hacer que el día se sienta aún más pesado. Es recomendable salir con paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el descenso térmico podría sorprender a más de uno.

Ambiente cálido y parcialmente nublado en Badalona

Este 27 de octubre amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y la temperatura mínimase sitúa en 16°C. La jornada se presenta con un ambiente cálido, alcanzando máximas de hasta 27°C. La presencia de viento de dirección variable, soplando a una media de 15 km/h y ráfagas de hasta 8 km/h, podría brindar un ligero alivio durante las horas más cálidas. Con una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 95%, el ambiente se sentirá algo pesado en ciertas horas.

A lo largo de la mañana, la temperatura irá en aumento alcanzando los 19°C y para la tarde, se estabilizará en torno a los 26°C, dejando la noche con un termómetro que marcará 21°C. No se prevén lluvias significativas y con el sol saliendo a las 06:17 y poniéndose a las 21:22, Badalona disfrutará de un día con más de 15 horas de luz natural.

Cielo mayormente despejado y ambiente tranquilo en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayoritariamente estable, con algunas nubes que no alteran la tranquilidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados y aunque se prevé un viento suave, no habrá inminencia de lluvia ni cambios drásticos en el panorama.

Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un tranquilo paseo por el parque o una cita con amigos en una terraza. El ambiente se siente propicio para aprovechar el día sin preocupaciones.