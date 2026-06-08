Los meteorólogos creían conocer La Niña, pero un nuevo estudio acaba de revelar que lo que está por llegar a España es insólito

Un nuevo estudio acaba de revelar lo que está por llegar a España y puede ser insólito, los meteorólogos creían conocer La Niña, pero el Super Niño puede cambiarlo todo. Son un tipo de fenómenos en los que todo puede ser posible, con la llegada de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede ser visto desde otro punto de vista.

La ciencia nos intenta presentar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás tocará empezar a visualizar un giro radical que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado que fuera una realidad. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración y pueden ser claves. Este detalle de la Niña nos explica un fenómeno que puede afectarnos de lleno.

Lo que va a llegar a España es algo insólito

Nos espera un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración, en estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio destacado. Este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en la antesala de algo más.

En especial si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos verá en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Tocará saber en todo momento, qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tocará saber qué podemos esperar en breve.

Este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en la antesala de algo más. En unas jornadas en las que quizás tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. La llegada de estos cambios que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en este verano en la que ya estamos viendo algunas situaciones del todo inesperadas.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en España y quizás es algo tan insólito que la única explicación es conocer un poco más los efectos de la Niña.

La Niña es una conocida de los meteorólogos hasta ahora

Los fenómenos asociados a La Niña los han descubierto unos meteorólogos que saben muy bien lo que nos estará esperando en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo la puerta de entrada a un fenómeno que nadie esperada. Desde la AEMET lanzan una importante alerta.

Meteored no duda en explicarnos lo que nos espera y los motivos por los que hemos llegado hasta aquí: «El fenómeno de La Niña se refiere al enfriamiento anormal y persistente de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centro-oriental. Cuando este fenómeno dura más de dos años (La Niña multianual), sus impactos climáticos globales pueden intensificarse considerablemente. Si bien los eventos de La Niña multianual se han vuelto cada vez más frecuentes en las últimas décadas, el papel de los procesos biogeoquímicos marinos en su evolución aún no se comprende del todo».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante años, los estudios sobre El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se han centrado principalmente en las interacciones físicas océano-atmósfera, pasando por alto la vida marina. Para abordar esta laguna, los investigadores plantearon la hipótesis de que el fitoplancton podría ser clave, ya que contiene clorofila e influye en la penetración de la luz solar. Una mayor cantidad de clorofila atrapa la radiación solar cerca de la superficie, mientras que una menor cantidad permite un calentamiento más profundo. Utilizando décadas de observaciones y modelos acoplados físico-biogeoquímicos avanzados, los investigadores probaron cómo la retroalimentación del calentamiento impulsado por el fitoplancton afecta el desarrollo de eventos de La Niña que duran varios años. Sus resultados mostraron que los eventos de La Niña de varios años fortalecen las corrientes este-oeste en el Pacífico ecuatorial centro-occidental, lo que conlleva mayores niveles de clorofila durante dos años consecutivos. El aumento de clorofila atrapa más radiación solar, lo que inicialmente ralentiza el enfriamiento de la superficie, pero finalmente reduce la profundidad de la capa de mezcla. Este proceso intensifica la circulación de calor desde el ecuador hacia los polos, enfriando aún más la región e intensificando las condiciones de La Niña del segundo año en aproximadamente un 8 %».

En una relación directa con las altas temperaturas que tenemos: «temperatura superficial del mar de este a oeste y refuerzan el acoplamiento aire-mar, desafiando las concepciones tradicionales de las interacciones océano-atmósfera. Los investigadores también descubrieron que los máximos de clorofila en profundidad intensifican aún más el efecto de enfriamiento. Este estudio aporta la primera evidencia directa de que el calentamiento impulsado por el fitoplancton ejerce un control crucial sobre los eventos de La Niña de varios años en escalas temporales interanuales. Estos hallazgos proporcionan una base física para mejorar los modelos de predicción de ENSO y respaldan la prevención de riesgos climáticos en el contexto del calentamiento global».