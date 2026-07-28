Dónde ver el partido amistoso gratis y en directo del Real Madrid – Leganés por televisión y online

El Real Madrid está listo para jugar el segundo partido de pretemporada ante el Leganés. El equipo de José Mourinho, tras ganar al Alcorcón el pasado viernes por 1-0, volverá a realizar un entrenamiento contra otro conjunto madrileño para seguir cogiendo rodaje. Otra prueba más en la que aún no jugarán algunos internacionales que continúan en sus vacaciones después del Mundial.

Horario Real Madrid vs Leganés: cuándo es el partido de entrenamiento

El Real Madrid recibe al Leganés en el Alfredo Di Stéfano para disputar el segundo partido de entrenamiento de pretemporada. El conjunto de José Mourinho volverá a jugar para seguir adaptándose al estilo del entrenador portugués y siendo una prueba para jugadores como Trent, Güler, Gonzalo y compañía. Un partido que también servirá para que Mourinho siga conociendo a sus futbolistas y perfilar a aquellos con los que querrá jugar esta temporada hasta que lleguen las estrellas.

A qué hora es y dónde ver el partido Real Madrid – Leganés hoy

El partido de entrenamiento Real Madrid – Leganés se jugará este martes 28 de julio. La organización del amistoso la ha fijado el club blanco con el horario del arranque del duelo entre estos dos equipos madrileños de nuestro país a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Sin embargo, la emisión no será completa y solo durará hasta 50 minutos, tal y como se hizo la jornada ante el Alcorcón, por lo que la señal se emitirá en Real Madrid TV desde las 17:30 que empieza el entrenamiento, hasta las 18:20. Por lo tanto, el resto del partido no podrá verse en televisión.

Después del partido ante el Leganés, el Real Madrid jugará el próximo 1 de agosto ante la Fiorentina en Austria a las 18:00 horas, siendo este el primer amistoso real de la pretemporada.