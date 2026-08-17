El Real Madrid recupera la sociedad Mbappé-Güler

El Real Madrid ha recuperado la sociedad con la que amarró la mayoría de sus victorias durante el tramo inicial de la pasada temporada. El pasado domingo, José Mourinho probó por primera vez antes de que arranque el curso con Kylian Mbappé y Arda Güler en un mismo once titular y el dúo volvió a funcionar. Son dos jugadores que han demostrado que se entienden mejor juntos y lo más seguro es que el próximo sábado repitan en la alineación del debut en Liga contra el Espanyol en Cornellá.

En sus comienzos, Xabi Alonso supo sacar punta a esta dupla atacante, con Mbappé como referencia ofensiva y Güler de enganche. Mourinho parece decidido a seguir los pasos del tolosarra en un sistema (4-2-3-1) que encaja mucho mejor a ambos jugadores. Así lo consideró oportuno en la primera oportunidad que gozó de tantear al francés tras sus vacaciones, metiéndole directamente en el once contra el Schalke 04 y manteniendo justo detrás al turco.

El resultado fue un gol de Mbappé a los seis minutos y una asistencia de Güler a Dean Huijsen en el 20′ de juego en Alemania. Es lo que el portugués busca en cada uno, que exploten su principal virtud, pero también que se asocien entre sí. La pasada temporada, nueve de los 42 goles del francés fueron a pase del turco; siete de ellos durante la etapa de Xabi en el banquillo.

Uno de los seis que anotó Arda también fue a pase de Mbappé. El turco fue perdiendo peso progresivamente en el equipo, especialmente con la llegada de Álvaro Arbeloa, para el que el titular era Jude Bellingham y eso le dejaba sin sitio. Todo indica que Mourinho tratará de alternar entre los dos después de que el inglés volviese a rendir a su máximo nivel durante el Mundial más cercano al área.

Mbappé y Arda, conexión letal

Su presencia, en principio, limitaría la de Güler, ya que, a diferencia de Bernardo Silva, aún no le ha probado en el doble pivote. En cualquier caso, el escaso rodaje de Bellingham provoca que el turco vaya a ser importante en las primeras semanas de campeonato. Igual que Mbappé, que demostró ante el Schalke no haber bajado ni lo más mínimo su ritmo anotador.

El otro miembro de la sociedad, Güler, ha sido titular en todos los amistosos de la pretemporada y se ha ganado a pulso su sitio en la mediapunta. Al menos en el comienzo liguero. El turco, pese a venir de una temporada de altibajos, registró seis tantos y 14 asistencias en la 2025-26. A sus 21 años, espera que su cuarta campaña de blanco sea la de su explosión definitiva, en la que se convierta en un jugador capital para el Real Madrid.

Mourinho le va a ayudar en este sentido, como a Mbappé, que sin apenas haber estado a sus órdenes ya habló de la ilusión que le generaba la presencia del portugués en el banquillo: «Ha hablado mucho conmigo durante el Mundial. Llegué hace varios días y pienso que es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar y que sabe dar la dirección de cómo ir a por la victoria. Pienso que cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe hacia dónde va y que eso es positivo para nosotros».