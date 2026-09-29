El Efes de Laso hace sonar la primera alarma en el Real Madrid de Pedro Martínez

El Real Madrid ha vuelto a perder en su segundo partido en la Euroliga contra el Anadolu Efes de Pablo Laso (94-84), que reunió más argumentos para ganar y que castigó las excesivas pérdidas de los de Pedro Martínez (11 más y 21 en total). El cambio de entrenador, de momento, no ha corregido el déficit de los blancos en sus salidas después de acumular 13 derrotas la temporada pasada. Este curso ya van dos y el jueves visitarán a Hapoel Tel Aviv con la exigencia de volver de Bulgaria con una victoria en el zurrón.

Dos tropiezos en el comienzo de temporada ya suponen una señal de alarma en un club como el Madrid. El Efes, que venía de perder en el Palau Blaugrana el pasado jueves, no superó a los blancos en intensidad (26-41 en rebotes) y, aunque sí lo hizo por muy poco en acierto exterior (10/25-9/26), el factor decisivo fue la aportación de sus veteranos.

Siete de sus jugadores terminaron en dobles dígitos de valoración y cinco de ellos sobrepasan la treintena: PJ Dozier (18 puntos y 18 créditos), Mike James (12 y 13), Kay Jones (12), Jordan Loyd (12) y Dario Saric (10). Matthew Strazel (14 tantos y 11) y el ex madridista Bruno Fernando (8 y 10) también arrimaron el hombro. Facu Campazzo, Andrés Feliz, Edy Tavares, Chuma Okeke, Théo Maledon y el debutante Nick Smith Jr. fueron los más destacados de un Real Madrid que estiró el partido hasta que se le agotó el fuelle en los últimos 30 segundos.

El primer cuarto fue un correcalles en el que el Real Madrid concedió muchos puntos, pero sólo ahí pudo anotar más que su rival (27-29) e imponer el ritmo de lanzamientos que pretende su entrenador. Acertó la mitad (3/6). Un inicio con balance positivo en el que tuvo lugar el debut de Nick Smith Jr, al que Pedro Martínez incluyó en el quinteto titular tras superar una molestia física que arrastraba desde Estados Unidos. También volvía Mikael Jantunen, ausente ante Unicaja Málaga el pasado domingo.

Segundo cuarto arrollador del Efes

Tras el primer intercambio de golpes, el Efes arrolló al Real Madrid en el segundo cuarto con un parcial de 26-12 para irse al descanso con su máxima ventaja (53-41) tras un 2+1 de Saric. El croata, en su regreso a Anadolu una década después, lideraba a la armada turca junto a Dozier y James. Campazzo, muy solo, intentaba capear el temporal. El argentino anotó el único triple de su equipo y, mientras el porcentaje de los blancos descendía (4/11 en la primera parte), los de Laso crecían desde el perímetro (6/10).

Urgía reacción madridista y, sobre todo, minimizar errores después de sufrir 14 pérdidas en la primera parte. Eso disminuyó en el Madrid el efecto de su dominio al rebote (11-22), faceta en la que hizo énfasis Laso al descanso. Pedro Martínez continuó insistiendo en tirar de tres tras el descanso y los suyos respondían. Nick Smith, Feliz y Alberto Abalde respondían, pero la dinámica y el juego seguían siendo malos y Efes no dejaba de apretar.

La desaparición de Timothé Luwawu-Cabarrot era sintomática. No anotó en todo el choque y estuvo menos de 11 minutos en cancha. Una falta del francés, que no anotó en los tres primeros cuartos, sobre Dozier frenó un parcial alentador del Madrid y mantenía una cómoda ventaja del Efes antes del último acto (72-65). Okeke, con su segundo triple, evitaba que fuese mayor. El americano era el más acertado desde el tiro exterior (3/6), pero es que los turcos no paraban de percutir ahí.

Tavares, Feliz y Maledon se empeñaban en la remontada y Saric negaba la igualdad a los blancos con otro triple, pero estos querían más. El Madrid se hacía fuerte en aro propio con las capturas del pívot caboverdiano y de Okeke y se lanzaba contra su rival a lomos de Maledon, brillante buscando canasta y asistiendo a Edy. A tres minutos del final, 84-80.

El Madrid no anota en el último minuto

La victoria era posible, pero a los blancos les empezaron a temblar las manos con el balón. Una sucesión de errores que podían marcar el partido. James se la birlaba al Facu y Dozier anotaba a placer. En la siguiente jugada, ataque de Tavares, pero Anadolu fallaba y el Madrid no lo aprovechaba porque se liaban Maledon y Nick Smith. Pérdida que tampoco castigaban los turcos y falta sobre Feliz: 86-82 y 1:12 por disputarse.

Era turno de la defensa, que funcionó con dos hombres sobre Strazel y generando que Saric se la jugase. Fallaba y el ex de Mónaco anotaba ambos desde la línea de personal: 88-82, 38 segundos. La segunda derrota era un hecho y la imagen con la que terminó el Real Madrid en Estambul, alarmante. Con la losa de seis dígitos de desventaja, los ataques de los blancos, que no anotaron en el minuto final, fueron aún más espesos en el desenlace. Esta vez, a diferencia de en Dubái, no pelearon hasta la última posesión.