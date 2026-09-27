El Real Madrid despierta de su pesadilla con Vidorreta y vence a Unicaja en su debut en ACB

El Real Madrid despertó a tiempo de una pesadilla que arrastra desde hace casi cuatro meses: Txus Vidorreta. El equipo blanco remontó a su Unicaja Málaga, que llegó a ir ganando de ocho puntos en el partido de la jornada 1 de la Liga Endesa, y se llevó con épica el triunfo en su debut en el campeonato doméstico (89-87). El brutal estreno de Willy Hernangómez (20 puntos y 23 de valoración) no valió a los andaluces para dar la sorpresa y los de Pedro Martínez salían ganadores gracias a una notable actuación de Théo Maledon (17 tantos con 7 asistencias y 23 créditos), aupado por Facundo Campazzo (14+5 y 15) y Timothé Luwawu-Cabarrot (14, 5 rebotes y 12) en el tramo crítico.

El nuevo Real Madrid tenía su puesta de largo en casa este domingo. 113 días después de la dramática eliminación en la primera ronda de los play-offs contra La Laguna Tenerife, los blancos regresaban al Palacio tras un verano lleno de cambios, tanto en la plantilla como en la directiva y también en el banquillo. La propuesta de Pedro Martínez, nuevo entrenador, y los cinco de los siete fichajes (Nick Smith Jr. aún no está inscrito en la ACB y Mikael Jantunen se quedó fuera porque arrastraba dolor del golpe que sufrió en el último cuarto contra Dubai Basketball el pasado jueves) se presentaban ante la parroquia madridista.

Se encontraron con un Unicaja dirigido ahora por Vidorreta, verdugo de aquella derrota de junio y del proyecto de Sergio Scariolo y el Chacho Rodríguez (entonces como técnico de La Laguna Tenerife), que desde el primer momento impidió al Real Madrid mostrar el nuevo ADN que quiere implantar Pedro. Fue un inicio ajustado en el que los blancos tuvieron que hallar soluciones a su sequía desde el perímetro (1/7 en triples en el primer cuarto, sólo uno de Maledon) contra un conjunto cajista rearmado en todas sus filas. Con varias caras nuevas de nivel como Willy, Brazdeikis, Melwin Pantzar, Noua, Kameron Hunt, Likosius… y los de siempre: Kendrick Perry, David Kravish, Alberto Díaz…

El Real Madrid amagó con romper la igualdad en el segundo cuarto con máximas de ocho, pero Hunt y Brazdeikis, con sendos triples, volvían a poner las tablas al filo del descanso (44-44). Pedro Martínez debía ajustar la defensa porque los lanzamientos de tres seguían sin entrar (2/15 en la primera parte). Para eso y para aportar en ataque introdujo a Jones, que penetraba aprovechando la ausencia de un tercer pívot en Unicaja y las faltas hechas hasta el momento por Willy y Kravish. Los blancos no evitarían irse abajo a vestuarios (46-47).

Menudo tercer cuarto de Willy

La reanudación fue más competida todavía, con Willy enchufadísimo liderando a Unicaja y el Real Madrid tratando de percutir en aro contrario mediante Gaby Deck y Maledon. Ni la lesión de Alberto Díaz enfrió al equipo malagueño, que estaba superando en ritmo e intensidad a los blancos. El tercer parcial fue el de Hernangómez: 10 puntos, 4 tapones y 16 de valoración en esos diez minutos, y los andaluces más cerca del triunfo antes del último acto (65-71). Vidorreta estaba volviendo a ser la pesadilla madridista.

Unicaja no levantó el pie, se fue a por más y, a falta de 6:26, agrandaba su ventaja con cinco tantos seguidos de Noua, que fueron siete (70-78). Pedro paraba porque su equipo era inofensivo en ataque y blando atrás, pero mantenía su altísimo volumen de rotaciones. Y logró volver a empatar insistiendo por dentro y con un triple de Campazzo que provocaba que el Palacio entrase en ebullición (81-81).

El argentino coincidía con Maledon, pero Pedro les rotaba con Alberto Abalde en algunas jugadas y fue el francés quien puso de nuevo por delante a los blancos con un 2+1 fruto del atrevimiento entrando a canasta que le faltó en la mayoría de ocasiones durante el partido. Noua castigaba una de ellas y Unicaja recuperaba el mando a falta del último minuto (84-85).

Facu y TLC deciden al final

El héroe de la victoria, con permiso del Facu y su defensa decisiva ante Brazdeikis, no fue otro que Luwawu-Cabarrot, que llegó para momentos como este: con el marcador en contra, el francés anotó un triplazo que devolvía la ventaja a su equipo. Y tras su acción de pura garra, el argentino asistía a un Pradilla que sacaba la falta y anotaba su segundo tiro: 88-85 y 14 segundos. Perry y Campazzo encestaban sendos tiros desde la personal y el triunfo se quedaba en casa.