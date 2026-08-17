El Real Madrid cierra su primera pretemporada sin lesiones en cuatro años

Todo son buenas noticias en el Real Madrid antes del inicio de año. La que más alegre al madridismo quizá sea la que se confirmó el pasado domingo a eso de las 19:00 horas, cuando terminó el partido contra el Schalke en Alemania y el equipo blanco regresó a España habiendo cerrado la pretemporada sin lesiones. A diferencia de los tres veranos anteriores, los merengues han dejado a cero el contador de jugadores caídos.

A excepción de la baja de Raúl Asencio, cuya lesión no se produjo en el interior de Valdebebas, el Real Madrid respira aliviado tras haber escapado de una espiral de problemas físicos en la que llevaba sumido desde el fatídico verano de 2023. Desde ese año, en el que Eder Militao y Thibaut Courtois se rompieron el cruzado al regresar de la gira de pretemporada por Estados Unidos, hasta 2025 fueron ocho los hombres que se rompieron antes de empezar.

Y es que ese cambio en el modelo de pretemporada, exigido por un Mundial de selecciones que no terminó hasta el 19 de julio, ha permitido a José Mourinho, en su vuelta a Valdebebas, tener más de un mes para trabajar e ir introduciendo una carga física y táctica progresiva a medida que iba sumando efectivos.

El portugués empezó la preparación con un grupo muy reducido cuando España aún no se había proclamado campeona del mundo y ahora, a las puertas del debut en Liga contra el Espanyol (sábado a las 21:30 horas en Cornellá), ya cuenta con toda la plantilla disponible y, afortunadamente, sin más jugadores lesionados de los que se encontró a su llegada.

Ocho lesiones en tres veranos

Todo lo contrario de lo que llevaba ocurriendo los tres veranos anteriores, cuando las lesiones se sucedían durante la pretemporada y marcaban la pauta de lo que terminaría siendo el curso: un sinfín de jugadores lesionados. En 2023 no sólo cayeron Courtois y Militao, que no reaparecieron hasta el final de aquella campaña, sino también Ferland Mendy o Arda Güler. De hecho, el turco no pudo debutar hasta enero de 2024 con la camiseta blanca.

Los años siguientes, más de lo mismo, aunque sin lesiones tan graves. Tanto 2024 como 2025 fueron Jude Bellingham y Eduardo Camavinga las dos víctimas de las sofocantes pretemporadas con giras norteamericanas y Mundial de Clubes. En el caso del francés, en la primera de esas dos temporadas no pudo jugar hasta el 2 de octubre en la segunda jornada de la Champions, mientras que el inglés se rompió tras dos partidos y se ausentó en los cuatro posteriores.

El cuento se repitió en 2025, cuando Bellingham sufrió una lesión de hombro que le impidió entrar en escena hasta la jornada 5 de Liga, la misma en la que logró hacerlo Camavinga, que había sufrido un esguince de tobillo durante la preparación. Si nada se tuerce, esto será ya cosa del pasado y Mourinho podrá arrancar el curso con prácticamente la totalidad de su equipo.