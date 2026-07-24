Así ha sido el entrenamiento entre Real Madrid y Alcorcón: Mourinho se ‘estrena’ con un 1-0 y Güler falla un penalti

El Real Madrid se ha llevado su primer triunfo de esta pretemporada en el partido de entrenamiento ante el Alcorcón. Un test que ha servido a Mourinho para probar a los jugadores que tiene disponibles en esta primera semana de entrenamientos. El once titular estaba formado por jugadores del primer equipo, salvo por Cestero y Gabri Valero, estuvieron 70 minutos sobre el césped y el duelo se fue con empate a cero. No fue hasta el final cuando Yáñez, de penalti, resolvió. Antes, Güler había fallado otro.

Fue lo más reseñable de los 20 minutos abiertos a la prensa. Nada más comenzar el partido, en el minuto 1, el Real Madrid se encontraba con un penalti claro a su favor. Parecía que iba a ser un paseo ante un Alcorcón de Primera Federación que también acaba de empezar su preparación este verano. Pero no lo fue. El turco erró el lanzamiento y a partir de ahí se vieron pocas ocasiones.

El Real Madrid había salido de inicio con un equipo bastante reconocible, puesto que casi todos eran futbolistas del primer equipo. Teniendo en cuenta que la mayoría de mundialistas no están todavía trabajando, el técnico puso sobre el verde del Di Stéfano a Lunin bajo palos, una línea de cuatro formada por Trent, Asencio, Huijsen y Carreras, un centro del campo donde Camavinga era el jefe, junto a Güler y Cestero, mientras que en ataque aparecían Gabri Valero, Mastantuono y Gonzalo.

No estaban Vinicius ni Mbappé, pero se pudo ver una tónica de la pasada campaña, que era la de volcar casi todos los ataques por la izquierda. Valero y Carreras aparecían por ese costado, mientras que por el derecho la presencia de Mastantuono tampoco es que fuera de lo más recurrente. Llamó la atención la posición avanzada del lateral izquierdo, de Carreras, cada vez que los blancos tenían el balón, cerrando con una defensa de tres muy abierta, con Huijsen en la izquierda, Asencio en el centro y Trent en la derecha.

El partido comenzó con Güler fallando un penalti y, a partir de ahí, el conjunto blanco no fue capaz de superar a la defensa del conjunto alfarero. Llegaban por los costados, sobre todo por la izquierda, por medio de Valero, pero siempre fallaba ese último pase o no eran capaces de rematar con acierto.

Fue lo poco que se pudo ver de este primer test, puesto que antes de llegar al minuto 20, se desalojaba el espacio habilitado para la prensa en el estadio. En el palco del estadio, viendo el partido, aparecían Eder Militao, Rodrygo y Fede Valverde. Los dos primeros todavía no están a disposición de Mourinho puesto que se recuperan de sus lesiones, mientras que el uruguayo únicamente se ha entrenado un día a las órdenes del luso, puesto que se incorporó el miércoles.

Hubo que esperar a la segunda parte para ver el único gol del partido. Ya sin los futbolistas del primer equipo sobre el verde, con jugadores del Castilla –que milita en la misma categoría que el Alcorcón– y del juvenil, llegó el tanto de Yáñez. Fue desde los 11 metros, por un penalti que él mismo había provocado. Con ese gol, los blancos se estrenaron con victoria en este primer partido de entrenamiento en Valdebebas. Un partido que no tiene validez como tal, pero que ha servido a Mourinho para empezar a probar a sus futbolistas en este arranque de la pretemporada.