La eterna búsqueda del ‘2’ en el Real Madrid desde la retirada de Jaycee Carroll

El Real Madrid sigue intentando llenar el vacío que dejó Jaycee Carroll. Otro verano más, la directiva del club blanco busca ese perfil tirador que cada vez abunda menos en el baloncesto europeo y que, por tanto, se paga caro. Desde la retirada del escolta estadounidense en 2022 (su último partido de blanco fue en 2021), han pasado varios nombres por esa demarcación, pero ninguno ha sido capaz de apropiarse de ese rol tan marcado.

Aunque el primero de sus dos últimos intentos, Dzanan Musa, ofreció un gran rendimiento, sobre todo en las dos primeras de sus tres temporadas (campeón de la Euroliga en la 2023 y MVP de la final de la Liga Endesa en 2024), el Real Madrid fue incapaz de retener al bosnio por sus exigencias económicas y este se marchó a Dubái.

El club apostó entonces por un David Krämer que no rindió como se esperaba, mermado por las escasas oportunidades que Sergio Scariolo le ofreció el pasado curso, y por Théo Maledon, aunque este es un base y ni mucho menos se asemeja al perfil que el Real Madrid busca para el ‘2’. Carroll es irremplazable y eso ha quedado claro con el paso de los años, pero el Real Madrid no se rinde.

Ya durante la pasada temporada Scariolo y el club detectaron que con Krämer no era suficiente y, viendo que el mercado no daba demasiadas alternativas que mejorasen el equipo en esa posición, el italiano recurrió a Andrés Feliz en el puesto de escolta, además de Alberto Abalde y Sergio Llull. Con Pedro Martínez la idea no cambia: buscar un ‘2’ capaz de generarse sus propios tiros y con muchos puntos en sus manos.

Varios nombres y nada cerrado

Por la agenda blanca han pasado nombres este verano como el de Loonie Walker IV, que se ha marchado a los Denver Nuggets, o el de Armoni Brooks, al que reclutó Valencia Basket, pero ninguno de ellos ha llegado a buen puerto. Tal es la encrucijada con el asunto del escolta que a día de hoy ya no se baraja ninguna opción en firme y la posibilidad de tirar hacia adelante con la reciente incorporación de Max Shulga, más los Abalde y Llull, y con Feliz y Luwawu-Cabarrot ayudando es real.

Otra alternativa es la de Lester Quiñones, jugador de la G-League, pero al Real Madrid no le termina de convencer. El gran deseo y el que más se parecía a Carroll era Andreas Obst, artillero que ha renovado con el Bayern de Múnich y no saldrá este verano pese al interés de Dubai Basketball y el propio conjunto blanco. El cuadro madridista sigue a vueltas con el sustituto de Carroll un año más.