Oficial: Krämer se va del Real Madrid al Estrella Roja

David Krämer no seguirá en el Real Madrid. Así lo ha anunciado el club blanco en la tarde de este miércoles tras no prorrogar su contrato, que era de un año más otro opcional. El alero alemán de 29 años no había contado prácticamente para Sergio Scariolo y tampoco tendrá sitio en el equipo de Pedro Martínez, por lo que tendrá que buscar un nuevo destino.

La intención de Krämer era quedarse en España, como confesó a este periódico durante la Final Four de la Euroliga: «Es un país increíble y mi familia está muy contenta». Finalmente, ficha por el Estrella Roja hasta 2028 y estará a las órdenes del entrenador español Ibon Navarro.

El equipo serbio se sumará a la amplia trayectoria de un Krämer que pasó por Bayern de Múnich, Covirán Granada y La Laguna Tenerife, donde brilló, antes de recalar en el Real Madrid. Sin embargo, esta temporada no ha podido hacerse con un hueco, aunque siempre dio la talla cuando se le brindaron oportunidades en la Liga Endesa.

Comunicado del Real Madrid

«El Real Madrid C.F. y David Krämer han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club.

El Real Madrid le agradece su profesionalidad, compromiso y entrega a lo largo de la temporada y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas».