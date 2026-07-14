Los hombres de Pedro Martínez en el Real Madrid

El Real Madrid tiene prácticamente definido su cuerpo técnico para la temporada 2026-27. Tras dar un giro de volante al apostar por la destitución de Sergio Scariolo y todo su staff para traer a Pedro Martínez, el club ha apostado por una mezcla entre personas de confianza de su nuevo entrenador y otras que conocen a la perfección la sección de baloncesto.

La salida de Scariolo suponía también la de su segundo entrenador, Luis Guil, y sus principales ayudantes, Stefan Ivanovic y Matteo Cassineiro. Todos fueron indemnizados. Tras experimentar con el largo cuerpo técnico del italiano al estilo NBA, el Real Madrid, con Juan Carlos Sánchez en lugar de Sergio Rodríguez en la dirección, ha vuelto a lo que les hizo triunfar.

Además de fichar a un ganador como Pedro Martínez, flamante campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa al principio de la temporada, el club ha traído de vuelta a Paco Redondo, ex entrenador de la cantera y, sobre todo, peso pesado del cuerpo técnico de Pablo Laso y posteriormente Chus Mateo. En su etapa como formador, dirigió a una de las mayores estrellas de la actualidad, Luka Doncic.

Paco Redondo estuvo 12 temporadas en el equipo blanco y salió junto a Chus Mateo el pasado verano. Ambos pusieron rumbo a la selección española de baloncesto, donde también ha ejercido como director de las categorías inferiores y segundo entrenador del madrileño en la Absoluta. Un año después deja sus dos cargos en la FEB para regresar al Real Madrid como mano derecha de Pedro Martínez.

Pasado, presente y futuro

En esa simbiosis entre experiencia y aire fresco, el Real Madrid mantiene una sóla persona del cuerpo técnico de Scariolo, Lolo Calín, que también formó parte de la era Laso-Mateo y es una de las caras más reconocibles a lo largo de los últimos años en el cuerpo técnico de los blancos. También será ayudante de Pedro Martínez, a quien aportará sus conocimientos de baloncesto y, sobre todo, de la casa.

El ex técnico taronja trae consigo a un hombre de confianza que ya iba a llevar a Valencia en caso de haber continuado en el Roig Arena. Se trata de Salva Camps, quien sólo ha dirigido una temporada como primer entrenador en la ACB (la 2023-24 en Girona), pero con el que compartió banquillo en el Manresa.

Su trayectoria como entrenador también está marcada por su paso por las categorías inferiores de la FEB, así como su presencia en concentraciones de la selección española con Scariolo, como por ejemplo para el último Mundial de baloncesto. Es el único miembro del cuerpo técnico que hizo carrera como jugador al máximo nivel, pues militó durante cuatro temporadas en la ACB en tres equipos distintos: Cantabria, Gran Canaria y Menorca.