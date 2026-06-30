Scariolo ya conoce su cese y Paco Redondo vuelve al Real Madrid de segundo entrenador de Pedro Martínez

El Real Madrid ya ha comunicado a Sergio Scariolo que no continuará siendo su entrenador la próxima temporada. Tampoco seguirá su ayudante y especialista defensivo, Luis Guil, ya que el club apuesta por la vuelta de Paco Redondo, que fue uno de los ayudantes de Pablo Laso durante toda su etapa como técnico madridista y posterior segundo de Chus Mateo en el equipo blanco, cargo que también desempeña ahora en la selección española.

La Federación Española de Baloncesto no garantiza que la salida de Paco Redondo sea total, aunque OKDIARIO ha podido conocer que sí dejará de dirigir las categorías inferiores. Hace apenas un mes, el catalán fue el guía del training camp de la FEB en el que 16 jugadores jóvenes, la mayoría NCAA, entrenaron juntos durante unos días en Madrid.

Por tanto, queda por conocer si podrá compaginar su labor de segundo entrenador de España con ese mismo puesto en el Real Madrid, donde será la mano derecha de Pedro Martínez, sustituto de Scariolo. La de Paco Redondo es una figura muy querida dentro de la sección, especialmente por Juan Carlos Sánchez, quien estos días atrás se ha llegado a plantear que fuese el primer técnico del equipo blanco.

Paco Redondo no lo veía claro, pero sí regresar a ese segundo asiento del banquillo del Palacio que ocupó durante tanto tiempo. Ahora lo hará justo al lado de Pedro Martínez, con quien comparte procedencia. Ambos nacieron en Barcelona y mantienen buena relación, pese a la diferencia de edad (65 y 44 años). El Real Madrid espera una sinergia similar a la que tenían Scariolo y Guil tras tanto tiempo en la selección.

Scariolo y su cuerpo técnico, cesados

Volviendo al italiano, este martes era el día previsto para sentarse con el club en los despachos de Valdebebas y conocer su futuro. Era un hecho que Scariolo iba a ser despedido, como así ha terminado ocurriendo a falta del anuncio oficial por parte del Real Madrid. El de Brescia se marcha tras su primera temporada al frente, un año en blanco que pocas veces se perdona en la entidad madridista.

En primera instancia, iba a ser así, como ya ocurrió en el año 2001 al contar con crédito de la campaña de su debut en su primera etapa. Florentino Pérez estaba decidido a indultarle tras ganar las elecciones pese al batacazo en los play offs de la Liga Endesa, pero finalmente la vuelta de Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros a la cúpula ha llevado al presidente a aceptar la costosa propuesta de Pedro Martínez y bajar el dedo con Scariolo.

La operación es cara porque el italiano y Guil, a falta de conocer qué ocurrirá con el resto del cuerpo técnico (Stefan Ivanovic, Matteo Cassineiro, David Jimeno y Piti Hurtado), recibirán en torno a los cinco millones de euros tras firmar el pasado verano hasta 2028, es decir, tres temporadas de las cuales sólo han completado la primera.

Paco Redondo es el primer nombre que podemos afirmar que compondrá ese nuevo staff con Pedro Martínez a la cabeza. El catalán percibirá en torno a los 1,2 netos al año y firma por tres temporadas, o lo que es lo mismo, hasta 2029, como José Mourinho en el Real Madrid de fútbol. Proyectos a largo plazo que el presente ha demostrado que tienen fácil vuelta de hoja con los casos de Xabi Alonso y Scariolo.