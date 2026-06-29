Hezonja reacciona al bombazo en el banquillo Real Madrid: «¿Grabo un TikTok enorme lanzando fuego?»

Mario Hezonja, estrella del Real Madrid, no ha tardado en reaccionar al bombazo en el banquillo del equipo blanco de baloncesto. Cerca de las 21:00 de este lunes, Marca avanzaba la inesperada noticia de que Pedro Martínez será el próximo entrenador del conjunto madridista en lugar de Sergio Scariolo. Ni hora y media más tarde, el alero croata publicaba un polémico mensaje a través de sus redes sociales.

«En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?», reza el mensaje de Hezonja, quien públicamente ha mostrado su admiración por Scariolo a lo largo de la temporada. Este martes el Real Madrid comunicará su cese al italiano y este recibirá un finiquito de alrededor de cinco millones de euros tras haber firmado hasta 2028 y cerrar su primera y única campaña sin títulos.

En los últimos meses, el jugador del Real Madrid ha trascendido por su actividad en redes, además de por sus sobresalientes actuaciones sobre la cancha. Hezonja se ha convertido en costumbre leer sus opiniones sobre diversos temas que engloban al baloncesto en X, así como sus vídeos en TikTok en los que muestra cómo es la vida de una estrella del Real Madrid.

Por todo ello, su mensaje indica un descontento por la marcha de Scariolo, a quien dedicó palabras como las siguientes después de un momento épico como la remontada en la semifinal de la Copa del Rey en el Roig Arena, precisamente contra el equipo de Pedro Martínez, Valencia Basket.

Hezonja era de Scariolo

«Se lo dije el primer día. Mucha gente habla mierda de mí y hay muchas mentiras sobre mí. Tienes luz verde para entrenarme, para mejorarme y que pueda dar un paso adelante en mi carrera contigo, con mi equipo y todos mis compañeros», dijo Hezonja en caliente, alabando el proceso mental y táctico de mejora al que le sometió el italiano.