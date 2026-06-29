El Valencia sí ha intentado retener a Pedro Martínez tras conocer que el Real Madrid estaba dispuesto a pagar su cláusula de un millón de euros, pero el entrenador catalán ha decidido abandonar el Roig Arena para fichar por el club blanco. Firma para las tres próximas temporadas y percibirá 1,2 millones netos anuales.

La entidad taronja trató de contraatacar con una importante oferta pese a estar renovado hasta la 2027-28, pero Pedro Martínez, tras reunirse el pasado sábado en Barcelona con Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, tenía claro que llegaría al Real Madrid. Nada más volver a la jefatura y a la dirección deportiva del baloncesto blanco, ambos ejecutivos le comunicaron la propuesta al catalán con la intención de dar un golpe de efecto en el banquillo.

La decisión de incorporar a Pedro Martínez como nuevo entrenador para la temporada 2026-27 significa la destitución de Sergio Scariolo, a quien se le comunicará personalmente este martes en los despachos de Valdebebas por Juan Carlos Sánchez. El italiano tenía contrato hasta 2028 y recibirá un finiquito que ronda los cinco millones, además del de su amplio cuerpo técnico.

Un desembolso importante por parte de la sección blanca, que invirtió 60 millones en la plantilla y cuerpo técnico de la pasada temporada. Sin éxitos deportivos tras caer en tres finales (Supercopa, Copa del Rey y Euroliga) y ser eliminado en cuartos de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife, octavo clasificado.

El banquillo supera los siete millones

Entre el finiquito de Scariolo y el precio de la cláusula de Pedro Martínez más ese primer año de contrato, el montante de las operaciones asciende a los 7,2 millones aproximadamente. El Real Madrid ficha al flamante campeón de la Liga con el Valencia, la cual levantó hace apenas una semana en Barcelona, y también a quien arrebató la Supercopa en el segundo partido de Scariolo en el banquillo allá por septiembre de 2025.

El balance de emparejamientos entre Real Madrid y Valencia es de 5-2 para los blancos. Comenzaron perdiendo esa final de Supercopa en Málaga y también en la primera vuelta de la Euroliga en el Roig Arena. La respuesta fueron cinco victorias seguidas: dos en Liga, una en Euroliga, una en la Copa con aquella increíble remontada en el pabellón taronja y una última en la Final Four de Atenas.

Desbandada en el Valencia

Para el Valencia, la noticia de la marcha de Pedro Martínez es durísima. Tras conocer la avalancha de salidas en su plantilla (Jean Montero, Brancou Badio, Xabi López-Arostegui, Darius Thompson, Braxton Key, Sergio de Larrea e Isaac Nogués), este lunes se topan con que su entrenador, héroe de las únicas dos Ligas en la historia del club, también se va… y a su máximo competidor.

El Real Madrid ya tiene entrenador. En los últimos días aparecieron nombres como el de Paco Redondo, ex segundo entrenador con Chus Mateo, pero en la Federación Española de Baloncesto no existía constancia alguna de este interés. También hubo medios que informaron de las opciones de Dimitris Itoudis, pero el elegido se llama Pedro Martínez (65 años).