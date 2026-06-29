Pedro Martínez es el elegido: el entrenador del Valencia sustituirá a Scariolo en el Real Madrid

Pedro Martínez será el nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto. El hasta ahora entrenador del Valencia, campeón de Liga Endesa y Supercopa esta temporada, sustituirá a Sergio Scariolo en el banquillo del equipo blanco, como han adelantado Marca y Encestando.es y puede confirmar OKDIARIO. Aunque el club madridista aún no ha comunicado al técnico italiano su despido (lo hará este martes), ya existe la certeza de que el de Barcelona será su reemplazo.

La primera gran decisión de Juan Carlos Sánchez, jefe de la sección de baloncesto, y Alberto Herreros, leyenda del Real Madrid y su director deportivo, en el regreso de ambos es este golpe de efecto en el banquillo. Era una opción que nadie barruntaba, dado el reciente éxito de Pedro Martínez en el conjunto taronja y su animadversión por el equipo blanco, pero en estos momentos es la ganadora de cara a la 2026-27.

La cúpula blanca se reunió con Pedro Martínez el pasado sábado en Barcelona y allí le propuso pagar su cláusula de un millón de euros más 1,2 netos de salario para convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid este verano. Lo que OKDIARIO puede afirmar es que el Valencia luchará por quedarse con el artífice de los dos únicos títulos de Liga en su historia. La última, levantada hace menos de una semana en el Palau Blaugrana tras derrotar al Barça por 1-3 en la final.

Pedro Martínez tenía contrato por dos temporadas más y, a raíz de la oferta del Real Madrid, el Valencia ha respondido con una importante oferta para intentar que no se marche. Partiendo de esa base, prevalecerá el deseo del propio entrenador, que a día de hoy se inclina por aceptar llegar al club más laureado de Europa.

Cumbre por Scariolo

El anuncio se producirá en los próximos días, aunque antes el Real Madrid debe anunciar el cese de un Scariolo que se reunirá con Juan Carlos Sánchez este martes en los despachos de Valdebebas para conocer su futuro. Al ser 30 de junio, el club cierra curso y, por tanto, presupuesto, de ahí que la cascada de comunicados esté programada a partir del 1 de julio, primer día de la temporada 2026-27.

Además del adiós de Scariolo tras un año en blanco y la más que posible llegada de Pedro Martínez, el Real Madrid dará a conocer las salidas de los jugadores que terminan contrato, como son los casos de Trey Lyles y David Krämer. Una vez lo haga, será turno de anunciar incorporaciones.

La primera en producirse podría ser la de Jaime Pradilla, aunque desde su entorno aseguran a este periódico que no hay novedades después de que informásemos de que el Valencia no lo soltará fácil y que hay otros dos clubes de la Euroliga interesados en el ala-pívot español: Anadolu Efes y Hapoel Tel Aviv. Si acaba desembarcando en la capital de España, tendría el mismo entrenador que en las últimas temporadas.

Pedro Martínez, experiencia a raudales

Un Pedro Martínez que lleva desde 1989 dirigiendo a equipos de la ACB como Joventut Badalona, Manresa, Gran Canaria, Baskonia, Unicaja Málaga y Valencia, hasta que con 65 años se le ha aparecido la oportunidad de dirigir al más laureado y prestigioso del baloncesto español, el Real Madrid.