Pradilla pide un tiempo muerto al Real Madrid

Jaime Pradilla vive horas frenéticas. Después de proclamarse campeón de la Liga Endesa este miércoles, el zaragozano se ha convertido en uno de los nombres del momento en el baloncesto español. Esto se debe a su posible salida del Valencia Basket tras seis temporadas y al interés que despierta en el que a día de hoy es el máximo rival de los taronja: el Real Madrid.

La principal intención de Pradilla, con contrato hasta 2028 en Valencia, es seguir jugando en España, pero a día de hoy necesita un tiempo muerto para aclarar su situación. El ala-pívot acaba de cumplir un sueño que apenas celebraba hace unas horas en el Roig Arena ante la afición taronja: la Liga conquistada contra el Barcelona en el Palau Blaugrana.

Su período de reflexión principalmente se explica desde el terremoto que ha vivido la sección de baloncesto blanca en la última semana. El jugador había dado el sí al Real Madrid con Sergio Rodríguez aún como director deportivo, pero la salida del canario, motivada por el regreso de Juan Carlos Sánchez a la jefatura, ha frenado la operación.

Desde su entorno son claros: el Chacho había elegido a Pradilla para ser ese ‘4’ que necesitaba el equipo blanco y que además cuenta como cupo, una verdadera urgencia para un Real Madrid que sólo dispone de dos jugadores de formación local con contrato: Mario Hezonja y Alberto Abalde. Edy Tavares está lesionado sin fecha de regreso, Usman Garuba se perderá la próxima temporada y la continuidad de Sergio Llull no está confirmada.

Pradilla iba a jugar de blanco… con el Chacho

Por todo ello, Pradilla, con el Chacho al mando, se habría convertido en uno de los primeros fichajes en ser anunciados por el Real Madrid, pero ahora necesita una pausa para pensárselo bien. La realidad es que el club sigue dispuesto a pagar su cláusula de 1,5 millones de euros, aunque el entorno del zaragozano está más reticente con las condiciones económicas que puedan ofrecer por los blancos dada la incertidumbre que les rodea.

De hecho, dudan hasta de que Sergio Scariolo, gran valedor de Pradilla en la selección española, vaya a continuar dirigiendo al Real Madrid, algo que tampoco gusta, según fuentes de la negociación. Así las cosas, el jugador valorará, por supuesto, seguir en Valencia y cumplir su contrato, pero también otras propuestas del extranjero.

OKDIARIO ha podido saber que Anadolu Efes, equipo de Pablo Laso, y Hapoel Tel Aviv están detrás de Pradilla. El zaragozano no es que haya entrado en subasta, ya que su deseo es seguir en España, pero tanto Valencia como Real Madrid saben que turcos e israelíes pueden pagar sobradamente la mencionada cláusula y ofrecerle condiciones óptimas.

La operación está verde

«Gracias por este año. Os llevaré en el corazón», decía Pradilla este jueves en un discurso a la afición del Valencia con aroma a despedida, pero su futuro en estos momentos es una incógnita. Al ser consultadas por el Real Madrid, las citadas fuentes directamente afirman que ahora esa opción está verde. Eso se debe exclusivamente a la reestructuración de su directiva y el cambio de circunstancias que supone para el ala-pívot español. Eso sí, Jaime no dejará de escuchar al club blanco, uno al que pocos han podido rechazar.