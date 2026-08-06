El emotivo mensaje de Vinicius al madridismo tras anunciarse su renovación

Vinicius Junior se ha pronunciado tras renovar su contrato con el Real Madrid. El astro brasileño ha publicado dos vídeos compartidos por el club en las redes sociales y los ha acompañado de sendos mensajes, en los que deja claro su madridismo y se rinde a todos aquellos que forman la entidad. «Ocho años en el Bernabéu son muy cortos… ¡Seis años más y para siempre!», ha señalado en el primero de ellos. En la siguiente no duda en dar las gracias a todos los estamentos del club blanco.

«¡Os quiero! Gracias afición, presi, Mourinho, Juni, José Ángel, jugadores y (sic) todos del club», añade el futbolista brasileño. Este último mensaje acompaña a un vídeo en el que se repasa su trayectoria en el conjunto blanco. Llegó en 2018 y, después de firmar su renovación hasta 2032, permanecerá un total de 14 años vistiendo la elástica madridista. Es decir, hasta que cumpla los 32. Toda una carrera de blanco.

El Real Madrid anunciaba en la tarde de este jueves la ampliación del contrato de Vinicius. Terminaba el 30 de junio de 2027, por lo que su futuro estaba completamente en el aire. Debía decidirse en las próximas semanas, puesto que en caso de no ampliar su vinculación, el club estaba obligado a venderle para poder sacar algo por su traspaso, puesto que de lo contrario el próximo verano se iría a coste cero. Ahí aparecía como opción el Arsenal.

No ha hecho falta llegar a ese extremo. El brasileño ha aceptado la última propuesta del club. En la cumbre celebrada el pasado miércoles, horas antes del anuncio, la sintonía era casi total. Este jueves por la mañana informábamos en OKDIARIO de que Vinicius había aceptado la oferta y horas más tarde se hacía oficial su renovación con el Real Madrid por cinco temporadas más, además de la que le quedaba.

El futbolista, además, rompía en sus redes sociales con el vacío que había dejado tras esa reunión. Después de que el Real Madrid y Vinicius discutieran los términos de la renovación, el atacante hacía un movimiento en redes con el que sembraba las dudas. Borraba todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, algo que se ha convertido entre las celebrities en la antesala de un gran anuncio, que llegaría con la oficialización de su renovación hasta 2032.