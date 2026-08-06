Vinicius – Real Madrid: un punto de inflexión sin precedentes

El Real Madrid y Vinicius Junior han alcanzado un acuerdo para extender la vinculación del atacante brasileño durante las próximas cinco temporadas. Tras intensas conversaciones, el club blanco liquida uno de los grandes culebrones del verano mediante una propuesta económica sustancialmente mejorada.

La reunión celebrada entre la dirección madridista y los representantes del futbolista ha resultado determinante para desbloquear la negociación. El Real Madrid ha dado un paso al frente incrementando la propuesta de 20 millones de euros netos por curso que mantenía desde hace un año hasta alcanzar los 22 millones fijos netos por cada una de las cinco temporadas. A este fijo se añadirán diversos bonus por rendimiento que permitirán al brasileño ingresar cerca de 24 millones netos anuales.

Por su parte, la postura del jugador, que partía de una exigencia inicial de 30 millones netos y posteriormente rebajó sus pretensiones a 28 millones, ha encontrado acomodo en esta cifra. Asimismo, el bono de fidelidad de 10 millones de euros contemplado tras finalizar su contrato previo ha sido clave para favorecer el entendimiento definitivo.

Las sensaciones tras esta cita marcan un punto de inflexión sin precedentes. Es la primera ocasión en todo este proceso en la que ambas partes transmiten una sintonía plena sobre la resolución del contrato. Vinicius ha valorado enormemente el reconocimiento salarial y el gesto institucional brindado por el presidente Florentino Pérez, cuyo impulso final ha sido decisivo para hacer sentir al brasileño como una pieza troncal de la entidad.

Con el pacto alcanzado, los contactos que el entorno del futbolista mantenía con el Arsenal quedan zanjados. Dicha comunicación con la entidad inglesa ya solo servirá para cerrar cualquier vía de traspaso y ratificar la continuidad del atacante en Chamartín.

En el plano deportivo, la permanencia de Vinicius responde a una planificación estratégica anteriormente diseñada. La intención del Real Madrid es conformar un frente de ataque que recupere la simetría ofensiva no vista desde los tiempos de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Con la llegada de Diomandé para ocupar la banda derecha, Kylian Mbappé en el centro y Vinicius por la izquierda, la entidad blanca logra un equilibrio táctico en su ofensiva.

La incorporación de Diomandé jamás se concibió como un reemplazo para el brasileño, sino como un complemento idóneo para potenciar la plantilla y actuar como seguro competitivo en caso de salida no deseada de Vinicius.

Es evidente que esta escala salarial podría generar cierto efecto llamada en el vestuario, activando futuras pretensiones en figuras como Jude Bellingham, Mbappé, Federico Valverde o Arda Güler. Sin embargo, en la zona noble se asume con naturalidad este estatus debido al valor diferencial del jugador. Vinicius resultó imprescindible en la conquista de las dos últimas Copas de Europa, siendo fundamental en la decimocuarta e indiscutible en la decimoquinta. La aprobación presidencial premia así un rendimiento extraordinario sobre el terreno de juego, pese a que es razonable dudar de la compatibilidad de Vinicius con Mbappé tras las dos últimas temporadas.

La resolución de la carpeta de Vinicius junto a la llegada de Diomandé despeja dos de las grandes dudas del verano madridista.