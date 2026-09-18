Baloncesto
Dubai – Real Madrid de baloncesto, en directo: dónde ver por TV, plantilla y estadísticas del partido de la Supercopa de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el duelo entre Dubai Basketball y Real Madrid de la segunda semifinal de la Supercopa de la Euroliga
Pedro Martínez se estrena como técnico blanco en partido oficial, en el que podrían debutar hasta seis de los fichajes
La previa del Dubai BC – Real Madrid
2C | 07:30 (33-20)
Los locales castigan desde el tiro libre
Vuelve a abrir ventaja el equipo de Xavi Pascual, espoleado en el inicio del segundo cuarto por sus ‘viajes’ a la línea de libres. Por el momento, 10 intentos a dos.
1C | 00:00 (27-18)
Final del primer cuarto: lidera Dubai
Finalizado el primer cuarto en el Emirates Arena, marcado por el acierto exterior del Dubai ante un Real Madrid que reacciono en la recta final.
1C | 00:13
Reacciona el Real Madrid
Intercambio de canastas del que se benefician los blancos para bajar la diferencia por debajo de los dobles dígitos (26-18). Se empiezan a ver las primeras pinceladas del estilo de Pedro Martínez.
Luwawu-Cabarrot abre la veda desde el triple
El jugador francés anota el primer triple del partido para el Real Madrid y recorta hasta el 21-10.
1C | 03:06
Shengelia pone la máxima
Un triple de georgiano, el quinto de Dubai, amplía la renta local hasta el 21-7.
1C | 04:00
Primeros puntos de Sarr
El pívot, uno de los fichajes merengues este verano, anota su primera canasta tras recibir un gran pase de Luwawu-Cabarrot.
1C | 05:11
Dubai se marcha y provoca el primer tiempo muerto
Los locales castigan la defensa blanca para colocar el 16-4 en el electrónico. Lo para Pedro Martínez con el primer tiempo muerto.
1C | 06:00
Dubai castiga desde el triple
Sufren los de Pedro Martínez ante el acierto exterior (3/3) de Dubai, que manda por 11-4
1C | 08:00
Manda Dubai de inicio
Los locales inician con un 5-0 de parcial ante un Real Madrid desacertado en ataque.
¡Comienza el partido en Abu Dabi!
Balón al cielo que inicia el Dubai BC-Real Madrid de la Supercopa de la Euroliga.
El primer quinteto del Real Madrid 2026/27
El Real Madrid debuta en esta temporada 2026/27 de manera oficial con un quinteto sin fichajes: Campazzo, Feliz, Deck, Okeke y Tavares.
Cinco minutos para que ruede el balón
Culminan ambos equipos sus ejercicios de calentamiento… lo que anticipa que, en breves momentos, iniciará el partido entre Real Madrid y Dubai Basketball. En la final de la Supercopa de la Euroliga les espera Olympiacos.
Los 12 de Pedro Martínez para el debut del Real Madrid
Una vez conocidos los cuatro descartes para el duelo ante Dubai Basketball, estos son los 12 elegidos por Pedro Martínez para el estreno oficial del Real Madrid este curso:
Campazzo, Feliz, Maledon; Shulga, Abalde; Luwawu-Cabarot, Okeke, Deck; Jantunen, Pradilla; Tavares y Sarr.
Llull, descartado para la semifinal
Pedro Martínez descarta a cuatro de los 16 jugadores que han viajado a Abu Dabi para la Supercopa. La ausencia más llamativa es la de Sergio Llull, al que se suman Procida, Damian Jones y Nick Smith Jr; el último fichaje del Real Madrid
Dónde ver el Dubai BC – Real Madrid de la Supercopa de la Euroliga
El duelo de semifinales de la Supercopa de la Euroliga que enfrenta a Real Madrid y Dubai Basketball podrá seguirse por televisión en España a través de Movistar Plus. El partido no se podrá ver en directo de forma gratuita.
Olympiacos, primer finalista
Un gran último cuarto le sirvió a Olympiacos para superar a Fenerbahce por 92-90. Los griegos hicieron valer su condición de vigentes campeones de Euroliga, y ya esperan a Dubai o Real Madrid en la final.
Vive el Dubai BC – Real Madrid en directo
¡Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del Dubai Basketball – Real Madrid! El conjunto blanco estrena su temporada en las semifinales del nuevo torneo de la Euroliga: la Supercopa.
El Real Madrid de Pedro Martínez inicia su andadura en la temporada 2026/27 con el primer título en juego. El equipo blanco se mide a Dubai Basketball en las semifinales de un nuevo torneo: la Supercopa de la Euroliga. La primera edición contará con la presencia de tres de los cuatro semifinalistas de la pasada Euroliga y, ante la ausencia de un Valencia Basket que disputa la Supercopa de España, con un Dubai BC que ejerce como anfitrión en el Etihad Arena de Abu Dabi. Sigue en directo el duelo de semifinales de la Supercopa de la Euroliga entre Real Madrid y Dubai Basketball en OKDIARIO.
El comienzo del curso a nivel europeo para el Real Madrid será un doble duelo ante Dubai Basketball, un equipo que se ha reforzado con jugadores como Walkup, Shengelia o Blossongame y la experiencia de Xavi Pascual desde el banquillo. Todos ellos se suman a un Dzanan Musa que empezará su segunda temporada en los Emiratos reencontrándose por partida doble con su ex equipo, aunque se perderá el choque por lesión. Real Madrid y Dubai abrirán también su temporada en la Euroliga con un duelo en el país asiático, aunque en esta ocasión trasladará su escenario al Coca-Cola Arena.
Real Madrid – Dubai BC: Supercopa de la Euroliga, en directo
El estreno de la Supercopa de la Euroliga será la puesta de largo de un renovado Real Madrid. El club merengue cambió su dirección deportiva, con la salida de Sergio Rodríguez y el regreso de Juan Carlos Sánchez; que apostó por la llegada de Pedro Martínez al banquillo. El ex técnico de Valencia Basket fue la primera pieza de una auténtica revolución en la plantilla del Real Madrid, que dijo adiós a Mario Hezonja y Trey Lyles, entre otros.
⏳ Ya. no. queda. nada. pic.twitter.com/Y1VDwAippV
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 18, 2026
En su lugar han llegado siete nuevas piezas. Se esperan los debuts oficiales de Jaime Pradilla, Max Shulga, Olivier Sarr, Damian Jones, Mikael Jantunen y del fichaje estrella, Timothé Luwawu-Cabarrot. Aún tendrá que esperar el recién aterrizado Nick Smith Jr., con sólo un entrenamiento con el equipo. Estas nuevas piezas refuerzan el bloque que ya componen otros veteranos como Sergio Llull, Edy Tavares, Gaby Deck o Facu Campazzo. A partir de las 19:00 horas, la nueva Supercopa de la Euroliga pone a prueba al Real Madrid de Pedro Martínez en un duelo ante Dubai Basketball que puedes seguir en OKDIARIO
2C | 06:30
Dubai se va hasta el +16
Un triple de Davion Mintz pone el 36-20 en el marcador, la máxima diferencia del choque.