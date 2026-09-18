Dubai – Real Madrid de baloncesto, en directo: dónde ver por TV, plantilla y estadísticas del partido de la Supercopa de la Euroliga en vivo hoy

El Real Madrid de Pedro Martínez inicia su andadura en la temporada 2026/27 con el primer título en juego. El equipo blanco se mide a Dubai Basketball en las semifinales de un nuevo torneo: la Supercopa de la Euroliga. La primera edición contará con la presencia de tres de los cuatro semifinalistas de la pasada Euroliga y, ante la ausencia de un Valencia Basket que disputa la Supercopa de España, con un Dubai BC que ejerce como anfitrión en el Etihad Arena de Abu Dabi. Sigue en directo el duelo de semifinales de la Supercopa de la Euroliga entre Real Madrid y Dubai Basketball en OKDIARIO.

El comienzo del curso a nivel europeo para el Real Madrid será un doble duelo ante Dubai Basketball, un equipo que se ha reforzado con jugadores como Walkup, Shengelia o Blossongame y la experiencia de Xavi Pascual desde el banquillo. Todos ellos se suman a un Dzanan Musa que empezará su segunda temporada en los Emiratos reencontrándose por partida doble con su ex equipo, aunque se perderá el choque por lesión. Real Madrid y Dubai abrirán también su temporada en la Euroliga con un duelo en el país asiático, aunque en esta ocasión trasladará su escenario al Coca-Cola Arena.

Real Madrid – Dubai BC: Supercopa de la Euroliga, en directo

El estreno de la Supercopa de la Euroliga será la puesta de largo de un renovado Real Madrid. El club merengue cambió su dirección deportiva, con la salida de Sergio Rodríguez y el regreso de Juan Carlos Sánchez; que apostó por la llegada de Pedro Martínez al banquillo. El ex técnico de Valencia Basket fue la primera pieza de una auténtica revolución en la plantilla del Real Madrid, que dijo adiós a Mario Hezonja y Trey Lyles, entre otros.

En su lugar han llegado siete nuevas piezas. Se esperan los debuts oficiales de Jaime Pradilla, Max Shulga, Olivier Sarr, Damian Jones, Mikael Jantunen y del fichaje estrella, Timothé Luwawu-Cabarrot. Aún tendrá que esperar el recién aterrizado Nick Smith Jr., con sólo un entrenamiento con el equipo. Estas nuevas piezas refuerzan el bloque que ya componen otros veteranos como Sergio Llull, Edy Tavares, Gaby Deck o Facu Campazzo. A partir de las 19:00 horas, la nueva Supercopa de la Euroliga pone a prueba al Real Madrid de Pedro Martínez en un duelo ante Dubai Basketball que puedes seguir en OKDIARIO