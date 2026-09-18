Florentino y el Real Madrid se vuelcan con Ceuta: «Que recuperen la normalidad lo antes posible»

Florentino Pérez, Emilio Butragueño y José Martínez ‘Pirri’ llegaron a Ceuta pasadas las 12 de la mañana. Los tres representantes del Real Madrid hicieron acto de presencia acompañados por Juan Jesús Vivas al acto institucional organizado en el Palacio de la Asamblea, donde fueron recibidos con máxima expectación. En el interior también estuvieron presentes numerosos miembros de la Peña Madridista de Ceuta, que quisieron acompañar al club en una jornada especialmente significativa para la ciudad.

La visita se produce después de la polémica generada durante los prolegómenos del Elche-Real Madrid, cuando Mbappé, Vinicius y Konaté no mostraron completamente el lema «Todos somos caballas». El Real Madrid quiso responder con su máxima representación y trasladar directamente su respaldo al pueblo ceutí. El club ya había defendido la libertad individual de sus futbolistas.

Juan Vivas fue el primero en tomar la palabra. El presidente de la Ciudad Autónoma agradeció la visita del Real Madrid y destacó la importancia de que una institución de dimensión mundial mostrara públicamente su cercanía con Ceuta. «El Real Madrid no ha venido a jugar un partido de fútbol. Ha venido a significar el apoyo, el aliento, la solidaridad de la institución para con Ceuta y los ceutíes, en el momento más difícil de nuestra historia reciente», señalaba el presidente de la ciudad autónoma.

Después intervino Florentino Pérez, quien trasladó el cariño del club y de todos sus socios a los ciudadanos ceutíes en unos momentos especialmente complicados. «Todo mi cariño para los ceutíes y mis mejores deseos de que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible. Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de apoyo a nuestro Presidente de honor, Pirri, lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta desde hace semanas y no por ninguna noticia reciente», dijo en su intervención.

El último en hablar fue Pirri, principal protagonista del acto. «Me siento muy orgulloso de ser caballa. Ceuta forma parte de mi vida y siempre estará en mi corazón. ¡Viva Ceuta y viva su gente!», comentó.

El presidente de honor del Real Madrid regresó a la ciudad en la que nació acompañado por Florentino y Butragueño. Su presencia aportó la mayor carga emocional a una visita en la que se unieron sus dos grandes sentimientos: Ceuta y el Real Madrid. La Peña Madridista siguió sus palabras desde el interior y arropó a una de las grandes leyendas del club.

El acto terminó con la firma de Florentino Pérez, Emilio Butragueño y Pirri en el Libro de Honor de la ciudad. La imagen de los tres representantes madridistas junto a Juan Jesús Vivas cerró una visita institucional preparada en apenas unos días y recibida con enorme expectación. El Real Madrid quiso estar en Ceuta y lo hizo con su presidente, su máximo responsable institucional y, sobre todo, con el ceutí más ilustre de su historia.