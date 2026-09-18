Dubai Basketball-Real Madrid: estreno con el primer título en juego

El Real Madrid de la 2026-27 se pone en marcha. Después de más de tres meses sin partidos oficiales por la eliminación prematura en los play-offs de la Liga Endesa de forma dramática contra La Laguna Tenerife, el equipo blanco se presenta a la nueva temporada completamente renovado, desde la directiva hasta la plantilla, pasando por el banquillo, al igual que ocurrió el año pasado. En 2025 fueron Chacho Rodríguez y Sergio Scariolo quienes se encargaron de la dirección deportiva y de la técnica, respectivamente, pero tras quedarse a cero en cuanto a títulos, el club ejecutó la vuelta de Juan Carlos Sánchez a la jefatura de la sección de baloncesto y realizó la arriesgada apuesta de fichar a Pedro Martínez como entrenador.

La era del catalán inicia con el primer título de la temporada en juego. Uno nuevo que se estrena este viernes en el Etihad Arena de Abu Dabi. La Supercopa de la Euroliga medirá al Real Madrid contra el anfitrión Dubai Basketball, equipo dirigido por el ex entrenador del Barcelona, Xavi Pascual, en la segunda semifinal tras el Olympiacos-Fenerbahce (19:00 horas). Una competición desconocida, pero que emula el formato Final Four y que agrupa a los que son el actual campeón, subcampeón y tercero de la pasada Copa de Europa… y también a los que pagan la fiesta en lugar del Valencia Basket. Ni se planteó la presencia del ganador de la Eurocup.

Se eliminó el partido que nadie quiere jugar por el tercer y cuarto puesto de la Euroliga, pero se recupera para su Supercopa europea, por lo cual la plaza extra quedaba abierta para Fenerbahce o Valencia y, como los taronja juegan la Supercopa de España por haber ganado la Liga Endesa, pues se aprovechó la conjetura para incluir a Dubai y celebrar el torneo en Abu Dabi, que ya fue sede de la Final Four de 2025 y repetirá en 2027.

Los dubaitíes serán el primer escollo del Real Madrid esta temporada. No sólo en la semifinal de la Supercopa este viernes, sino también en su debut en la Euroliga el próximo jueves. Lo primero para los blancos es este partido en el que ya hay un título en juego y al que llegan con una plantilla radicalmente distinta a la del pasado curso. La única línea de la cancha que se mantiene con los mismos nombres es la de base (Facu Campazzo, Andrés Feliz y Théo Maledon). El resto, todo ha cambiado.

Un nuevo Real Madrid ante un reforzado Dubai

Las salidas de Mario Hezonja y Trey Lyles, ambos rumbo a la NBA, dejaron al Real Madrid carente de grandes estrellas, más allá de las que ya había en el equipo, como Edy Tavares o el propio Facu. La directiva invirtió en el máximo anotador de la última Liga, Timothé Luwawu-Cabarrot, y jugadores experimentados en la Euroliga como Mikael Jantunen. A ellos añadió otras cinco incorporaciones: Max Shulga, Jaime Pradilla, Olivier Sarr, Damian Jones y el recién llegado de Estados Unidos, Nick Smith Jr.

Todos ellos, salvo el ex de Los Angeles Lakers por su reciente desembarco, debutarán este viernes. Pero el Real Madrid también cuenta con el talento del que ya disponía. Jugadores como Gabriele Procida, Chuma Okeke, Maledon buscarán consolidarse en el equipo y otros como Gaby Deck, Alberto Abalde o el capitán Sergio Llull, a las puertas de su vigesimoprimera temporada, aportarán su experiencia para conseguir entre los 16 encontrar la identidad que demanda su entrenador, Pedro Martínez.

El catalán también afronta una puesta de largo de vértigo ante un Dubai reforzado en todas las líneas que se ha puesto el objetivo de convertirse en el primer equipo no europeo en alcanzar unos play-offs de Euroliga y la ansiada Final Four que se celebrará en Emiratos. Pascual cuenta con amenazas como el ex madridista Dzanan Musa, que ya estaba la pasada temporada; Thomas Walkup, recién llegado de Olympiacos; Jaron Blossongame, ex de Mónaco; Toko Shengelia, al que ya dirigió en el Barça; y Mamadi Diakité, que hizo un destrozo al Real Madrid en la última final de la Copa del Rey tanto por dentro como por fuera.