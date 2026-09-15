Eli Ndiaye a OKDIARIO: «Hablé con la dirección del Real Madrid y decidimos que un año cedido me iría bien»

Eli John Ndiaye es uno de los nombres propios del inicio de la temporada en la ACB. Cuatro días después de que se anunciase su cesión al Joventut de Badalona, el canterano del Real Madrid atiende a los medios en la presentación de la Liga Endesa. A pregunta de este periódico, el nuevo jugador de La Penya confiesa que su salida fue una decisión consensuada «con la dirección deportiva». «Concluimos que un año cedido me iría bien», afirma.

«La verdad es que yo hablé con la dirección y concluimos que un año cedido me iría bien. Espero ayudar al equipo, mejorar, poder crecer y dar un paso adelante, ganar títulos porque es importante. Empezando por este fin de semana, si podemos hacer que nos salga bien en Badalona, mejor», dice Ndiaye.

Preguntado por si esperaba un verano tan ajetreado en el que se ha marchado de la NBA, ha estado cerca de firmar por el Valencia Basket y finalmente el Real Madrid igualó la oferta de los taronja por su derecho de tanteo para terminar cediéndolo al Joventut, Ndiaye se sincera: «No lo pensaba, pero así es el baloncesto y el deporte. Un día estás aquí y al otro no sabes».

«Hay que estar preparado y las cosas que están en mi mano las hago a tope y las que no, no las controlo. Me quedo tranquilo por este reto y que haya llegado el Badalona para que yo vaya a jugar allí porque me quieren. Haré todo el esfuerzo para intentar que ganemos mucho», añade.

También habló de la figura de Ricky Rubio: «A tope a por el primer título (comenta sobre la Supercopa de España, que este fin de semana se disputa en el Olímpico de Badalona). Estamos entrenando muy bien. No es sólo Ricky Rubio, sino todo el equipo. Tenemos que ayudarnos y jugar bien. Sabes que Ricky es muy grande, un jugador excelente que puede cambiar los partidos».