El Hapoel desarma a un Real Madrid que firma su peor inicio europeo de siempre

El Real Madrid de Pedro Martínez es un espejismo. Lo fue la Supercopa que alzó hace menos de dos semanas en Abu Dabi y también el tercer cuarto de este jueves en Sofía, donde el Hapoel Tel Aviv le desarmó por completo después de que los blancos remontasen 22 puntos en su único parcial positivo. Después de irse perdiendo por 20 puntos al descanso, habiendo encajado un total de 63 en la primera parte, hicieron lo más difícil… y al final, 102-98.

Todo el trabajo al traste en diez minutos finales para hacérselo mirar, otra vez. Un último cuarto que encumbró a Elijah Bryant: 40 de valoración. Los mismos créditos que Théo Maledon, cuya gran actuación volvió a ser insuficiente para su equipo. Echó de menos el Madrid el ímpetu de jugadores como Gaby Deck o Andrés Feliz (ambos valorados en -4) y más acierto de Facu Campazzo (sólo 3 puntos y 1/6 en tiros de campo), aunque al menos ayudó al francés en la dirección (7 asistencias).

Momento para la reflexión en el cuadro madridista, que ha firmado su peor arranque en los 68 años de historia en competición europea: tres derrotas en los primeros tres partidos (Dubai Basketball, Anadolu Efes y Hapoel). Todos fuera de casa. Nadie dijo que el comienzo de Euroliga fuese sencillo para el Real Madrid, pero lo más preocupante, más allá de las derrotas, es cómo el equipo que ahora dirige Pedro Martínez sigue repitiendo uno a uno los mismos vicios de la pasada temporada: ataques demasiado previsibles, salvo en fogonazos puntuales como el tercer cuarto, debilidad en defensa e intimidado en minutos críticos.

La primera parte del Real Madrid fue difícil de empeorar. La más mala en mucho tiempo. En 15 minutos, ya había encajado la friolera de 50 puntos y, al cierre del segundo cuarto, perdía de 20, con 63 tantos en contra. La remontada, visto lo visto, parecía imposible, pero Pedro Martínez fue capaz de espolear a los suyos en el vestuario. Un parcial de 7-30, incluyendo un 0-19, metió de lleno a los blancos en un partido que estaba perdido.

Más allá del vuelco al marcador, la buena noticia era que los anotadores volvían a funcionar, sobre todo Timothé Luwawu-Cabarrot (21 puntos, 5 triples y 12 de valoración). Después de una primera parte inmaculada del Hapoel desde el perímetro (12/18), con cuatro triples de Bruno Caboclo (sus 15 tantos fueron en 5 lanzamientos de tres) y dos de Zach LeDay (16 en total), y excelente por dentro con la versatilidad de Vasilije Micic (22) y Bryant, el francés se desquitó de su mal partido en Estambul con cuatro cañonazos vitales que no fueron suficientes para el Real Madrid.

Maledon solo no puede

Entre Luwawu-Cabarrot, Nick Smith Jr. y Maledon apilaron 25 de los 32 puntos del Madrid en el apoteósico tercer cuarto blanco. Los otros siete fueron de Edy Tavares, aún más decisivo en aro propio. El caboverdiano firmó un doble-doble (14 tantos, 13 rebotes y 27 de valoración) y no jugó el final, pero fue el más utilizado por Pedro (más de 27 minutos). Él solo se cargó el peso defensivo de su equipo. Y el base francés, la dirección de juego y buena parte de la anotación (26 puntos con 9/12 en tiros de campo, 5 capturas y 7 asistencias).

Entre todos, reducían a Hapoel a 12 dígitos de anotación en esos diez minutos y dejaban todo igualado (75-75). Quedaba mucho sufrimiento en Bulgaria. Caboclo, con su quinto triple de 5 intentos, ponía el +6 cumplido el 34′ de partido y Mikael Jantunen arreglaba uno de los problemas forzando la expulsión del brasileño en un canastón a aro pasado… pero fallaba el adicional. La respuesta del Hapoel fue letal.

Bryant destroza al Madrid

Bryant hizo un destrozo en el último cuarto. El estadounidense lo hacía todo: barría (13 rebotes), dirigía las posesiones y asistía (7 pases de canasta) y anotaba casi todo lo de su equipo (22 puntos; 11 en ese tramo). Los blancos capeaban el temporal con acciones aisladas de Maledon y un Nick Smith que todavía sigue verde. A minuto y medio del final, la distancia era prácticamente insalvable (97-90).

Para colmo, Pedro Martínez se quedaba sin su otra gran amenaza, Luwawu-Cabarrot, por faltas. Bryant y Antonio Blakeney amarraban un triunfo que no se le escapaba al Hapoel y el primer americano decretaba el estado de alarma en el Real Madrid. Lo próximo para los blancos es visitar el domingo al Obradoiro, recién ascendido, en Santiago y recibir al Partizán de Belgrado el próximo jueves en el Palacio. Ahí debe llegar la primera victoria, o habrá lío.