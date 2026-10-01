El Real Madrid pide a la UEFA que «avance con máxima celeridad» en la investigación del ‘caso Negreira’

El Real Madrid ha reaccionado al comunicado de la UEFA de este jueves en el que confirma haber recibido el informe redactado por los blancos acerca del caso Negreira. La entidad madridista pide ahora que «la investigación avance con la máxima celeridad», una vez el organismo europeo de clubes posee toda la información que ésta considera relevante alrededor de los pagos del Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros.

«El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados», reza el apartado más contundente del comunicado del club blanco.

El Real Madrid espera que se haga justicia con el Barça mientras vemos cómo en Inglaterra la Premier League se está preparando una sanción importante al Manchester City por sus 115 irregularidades financieras cometidas de 2009 a 2018. El club blanco insiste en que «la denuncia presentada» contiene «abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral».

Comunicado del Real Madrid

Ante la comunicación realizada en el día de hoy por UEFA en relación con el denominado caso Negreira, el Real Madrid C. F. manifiesta lo siguiente:

UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.

El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados.

Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo.