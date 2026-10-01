Un Niño amenaza a un Castilla con Cestero indultado y pendiente de Thiago Pitarch

Un Niño amenaza al Castilla. Fernando Torres llega este viernes al Alfredo Di Stéfano al frente del filial del Atlético de Madrid para examinar a un equipo blanco que necesita reaccionar. El miniderbi, que se disputará a las 21:15 horas, encuentra a los de Julián López de Lerma en un momento delicado. Los resultados, las dudas sobre el juego y el caso Cestero han aumentado la presión sobre un entrenador que afronta una cita con más en juego que los tres puntos.

El último golpe llegó ante el Alcorcón. El Castilla se adelantó en el marcador, pero terminó perdiendo por 1-2 en el Alfredo Di Stéfano. Otro tropiezo que aumentó las dudas alrededor de un equipo que no consigue encontrar continuidad en el campeonato doméstico. La conquista de la Copa Intercontinental Sub-20 supuso una alegría para la cantera, pero no ha servido para cambiar la dinámica en Primera Federación.

Ahora aparece el Atlético B de Fernando Torres. Un derbi siempre tiene un componente especial, pero para el Castilla la necesidad va más allá de ganar al eterno rival. Los blancos necesitan una victoria que les permita recuperar confianza y aliviar la presión sobre López de Lerma. Otro revés agravaría una situación que empieza a preocupar dentro del club.

Thiago y los internacionales, pendientes hasta última hora

La preparación del encuentro también está condicionada por los compromisos internacionales. Thiago Pitarch será duda hasta última hora, al igual que los otros cinco madridistas convocados con España sub-20. Su presencia en la lista de Paco Gallardo obliga al Castilla a estar pendiente de cómo regresan antes de decidir su disponibilidad para el miniderbi.

Los seis futbolistas del Real Madrid incluidos en la convocatoria de 21 jugadores son el portero Javier Navarro; los defensas Jesús Fortea, Mario Rivas y Diego Aguado; el centrocampista Thiago Pitarch y el delantero Dani Yáñez. Todos ellos fueron citados para el amistoso ante México que se celebró en Majadahonda. Por tanto, su participación frente al Atlético B permanece abierta.

López de Lerma tendrá que esperar hasta última hora para saber con cuáles puede contar. Especialmente relevante es el caso de Thiago, que había regresado a la dinámica del filial para recuperar ritmo competitivo y cuya presencia daría más alternativas al centro del campo.

Cestero vuelve a la convocatoria

Quien sí entrará en la convocatoria es Jorge Cestero. El centrocampista ya no está castigado, se entrena con normalidad junto a sus compañeros y estará a disposición de López de Lerma para el encuentro del viernes. El episodio que provocó su ausencia ante el Alcorcón ha quedado atrás.

Su regreso permite al entrenador recuperar una pieza importante para afrontar un partido en el que el Castilla necesita reaccionar. Con Cestero disponible y los seis internacionales pendientes hasta última hora, el filial afronta un miniderbi que puede darle aire o profundizar en su crisis.