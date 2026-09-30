Vinicius explica su bajo nivel: «Perder un Mundial es duro y difícil de aceptar»

Vinicius habló a pie de campo después de la victoria de Brasil ante Australia, en la que el futbolista del Real Madrid anotó el cuarto gol del encuentro tras provocar y anotar un penalti. El delantero brasileño dejó claro que necesita «algo de confianza» en un arranque de temporada difícil con el conjunto blanco. Carlo Ancelotti también habló en rueda de prensa sobre el momento que atraviesa una de sus estrellas.

Vinicius dio señales de recuperación en el último amistoso de Brasil ante Australia, en el que el equipo de Ancelotti venció 2-4 gracias a la buena actuación de Endrick, que anotó el tercer tanto del duelo, y del ‘7’ del Real Madrid, que provocó un penalti y lo marcó para hacer el último tanto del partido previo al último duelo que disputará la pentacampeona del mundo ante la India.

A la conclusión del partido, Vincius habló a pie de campo para la prensa brasileña y se pronunció sobre su bajo momento de forma, tanto con el Real Madrid como con Brasil. «Mis compañeros saben que ahora necesito algo de confianza», comenzó diciendo el futbolista, que también culpó de su bajó anímico a la derrota en el pasado Mundial, en el que Brasil cayó eliminado en cuartos de final ante Noruega. «Perder una Copa del Mundo es duro y difícil de aceptar y la vuelta nunca es fácil», afirmó.

🗣️ VINÍCIUS JR: «Mis compañeros saben que YO ahora mismo NECESITO un poco de CONFIANZA, el golpe de haber perdido el Mundial siempre es muy GRANDE, y el regreso siempre es DIFÍCIL.» pic.twitter.com/rVBGDnyKbP — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 29, 2026

Ancelotti y el momento de Vinicius

Carlo Ancelotti defendió a Vinicius después de marcar un tanto con Brasil en el amistoso ante Australia. El entrenador italiano reconoció en rueda de prensa que, aunque Vinicius «no está a su mejor nivel, puede marcar la diferencia». Además, Ancelotti señaló que «hay que ser paciente con él» y dejó claro que «merece» esa paciencia.

«Es un jugador fundamental para la selección, para Brasil, para mi historia futbolística y para el futuro. ¿Está en su mejor momento? No, pero es el principio de temporada. También cuando no está a su mejor nivel puede marcar la diferencia, como ha hecho hoy. Con él hay que ser paciente porque merece esta paciencia», afirma.