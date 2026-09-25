El Arsenal reconoce que quiso fichar a Vinicius: «Obviamente, estuvo encima de la mesa»

La renovación de Vinicius fue cuestión de estado el pasado verano en el Real Madrid. Tras enlazar dos temporadas muy por debajo del nivel al que había rendido en 2024, año en el que los blancos ganaron su última Champions League, el madridismo se preparaba para el escenario de que el brasileño se marchase. Sin embargo, el club blanco mejoró su contrato y el delantero terminó ampliándolo hasta 2032.

Su marcha era una posibilidad, aunque realmente el único equipo cuyo interés se hizo público en los medios de comunicación fue el Arsenal. Unas semanas después, un miembro del club londinense ha admitido que ese interés sí existió. Se trata de Miguel Molina, entrenador asistente del español Mikel Arteta, quien ha reconocido que el «nombre» de Vinicius «estuvo encima de la mesa» en las despachos de los gunners.

«Obviamente no puedo salirme de lo que es una realidad, pero fue un nombre que estuvo ahí encima de la mesa», afirmó Molina en Radio Marca al ser preguntado por el interés del Arsenal en fichar a Vinicius antes de que renovase con el Real Madrid. Sin embargo, el brasileño ha vuelto a arrancar otra temporada con el pie izquierdo.

Pese a contar con la confianza total de su nuevo entrenador, José Mourinho, Vinicius no ha alcanzado las expectativas. Todo lo contrario. Incluso ha mostrado una versión preocupante de sí mismo al dar la sensación de haber perdido la velocidad y la explosividad que le distinguían del resto de extremos del mundo.

Además, su visible incompatibilidad con Kylian Mbappé provoca que el Real Madrid muchas veces se desordene en ataque. Sus cifras hasta la fecha son un gol y tres asistencias en los ocho partidos que ha jugado hasta el momento el equipo blanco. De hecho, el pasado domingo en el derbi, Mourinho no tuvo tanta paciencia como en otras ocasiones y le sustituyó en el minuto 54′ para buscar otras soluciones, en este caso, la entrada de Yan Diomandé.