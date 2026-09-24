Huijsen confiesa cómo vivió el Mundial desde fuera: «Emocionalmente me costó ver a España»

Dean Huijsen vuelve a sonreír con la Selección. El central del Real Madrid ha regresado a una convocatoria de Luis de la Fuente después de vivir desde fuera el Mundial conquistado por España este verano. Una ausencia que le dolió especialmente porque esperaba estar entre los elegidos para disputar la cita mundialista y que ahora reconoce que tuvo que digerir durante sus vacaciones.

«Obviamente es un orgullo representar a la Selección. Al final fue una pena no poder ir y emocionalmente me costó un poco. Pero bueno, aquí estoy de vuelta», reconoce Huijsen. El defensa no esconde que quedarse fuera supuso uno de los golpes más importantes de su todavía corta carrera. «Fue una decepción enorme para mí», admite.

Campeón como un español más

Una decepción personal que, sin embargo, no impidió que celebrase el éxito de sus compañeros. Huijsen separó perfectamente las dos situaciones. No pudo ser campeón del mundo como futbolista, pero sí disfrutó del título como cualquier otro español.

«Yo soy español. España gana un Mundial y, como español, también me siento como que lo he ganado aunque no haya sido como jugador, pero como persona sí», explica. Una manera de vivir desde la distancia un torneo en el que hubiera deseado estar, pero cuyo desenlace terminó celebrando.

De vuelta con los campeones

Ahora Huijsen vuelve a formar parte del grupo. Y lo hace en una Selección cuya exigencia ha aumentado todavía más después de conquistar el Mundial. España ya venía de ganar la Eurocopa, pero la segunda estrella ha elevado aún más el listón.

«La exigencia sigue ahí, antes y ahora aún más, porque queremos ganar más y queremos ir a por más títulos», asegura. El Mundial ya queda atrás para Huijsen. Después de vivir el golpe desde fuera, vuelve a estar dentro.