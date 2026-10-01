El Barça enreda el ‘caso Negreira’ y dice que la UEFA sólo podrá sancionarles si la Justicia española les declara culpables

El Barcelona sale a defenderse después de que la UEFA haya confirmado que ha recibido el extenso informe arbitral del Real Madrid en el que se piden sanciones por el caso Negreira. Los culés aclaran que «la UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona», pero lo hace con un argumento que no es real.

El Barça explica que el expediente de la UEFA que abrió en 2023, un expediente informativo, «está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará estando en él». Y eso como tal no es así. Puede existir el caso de que en España el procedimiento penal sea positivo para el Barcelona (que no sea condenado por este caso Negreira), pero que la UEFA le sancione a nivel deportivo dentro de sus competencias en sus competiciones privadas.

La UEFA es una organización privada que decide a quién puede sancionar o no. También decide quién participa o no en sus competiciones. Por mucho que la justicia española tome una decisión, la UEFA puede tomar otra. Ya sea para un lado o para otro, es decir, también puede existir que en España se declare culpable al Barcelona y la UEFA le siga considerando un club para estar en sus competiciones,

Sí existe el TAS (Tribunal Arbitral de Deporte), tribunal al que los sancionados por la UEFA, por ejemplo, pueden ir para recurrir una decisión. Eso le pasó al Manchester City. En 2020, la UEFA les castigó con dos años sin jugar en competiciones europeas y fueron al TAS, que les dio la razón.

Comunicado del Barcelona sobre el caso Negreira

Por otro lado, el Barça especifica que la «UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona». El club culé dice que «el expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El club ha atendido siempre todos sus requerimientos. Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado».

«Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora», añade el Barcelona en su comunicado.