Mbappé se entrena en Valdebebas por la tarde en solitario tras no aterrizar a tiempo para la sesión matinal

Kylian Mbappé asume el error. O quizá alguien en el Real Madrid le ha hecho ver que la situación era insostenible y que debía reaccionar. El francés acudió por la tarde a Valdebebas para ejercitarse en solitario y el club se apresuró a dejar constancia de su presencia a través de sus medios oficiales. Un entrenamiento individual que también sirvió para intentar apagar el incendio.

Aunque tenía permiso del Real Madrid para llegar más tarde a la capital, alguien ha debido entender que su regreso con el entrenamiento ya empezado alimentó una polémica que llega en un momento delicado para el equipo. El francés aterrizó este lunes a las 11:16 horas, cuando sus compañeros llevaban desde las 10:30 trabajando en Valdebebas, tal y como captaron las cámaras de El Chiringuito, y por la tarde acudió a la Ciudad Real Madrid para continuar con su recuperación.

El permiso del club explica su ausencia en la sesión matinal, pero nadie entiende que no estuviese junto al resto de sus compañeros. Su llegada mientras el equipo se ejercitaba volvió a colocar al delantero en el centro del debate después de unos días en los que sus imágenes fuera de Madrid habían generado malestar entre los aficionados.

La respuesta sobre el césped llegó por la tarde. Mbappé realizó una sesión individual en la que combinó trabajo en el interior de las instalaciones con ejercicios sobre el campo. Se ejercitó con y sin balón, dentro del proceso de recuperación que sigue para intentar estar disponible este sábado contra el Villarreal.

Ese es ahora su objetivo. El Real Madrid recibe al conjunto castellonense a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de Liga. Mbappé quiere llegar a tiempo para ayudar al equipo y volver a centrar la atención en su fútbol después de un parón marcado por su lesión y por la polémica de su regreso.

La sesión vespertina supone su vuelta al trabajo en Valdebebas, aunque todavía se ejercita de forma individual. Su evolución durante los próximos días determinará cuándo puede incorporarse al grupo y si está en condiciones de jugar ante el Villarreal, algo que desde el club en estos momentos dan por seguro. El delantero ya está en Madrid, asume que se equivocó en la gestión de su vuelta y tiene por delante una semana para preparar su reaparición.