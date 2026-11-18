«Cuenta usted con mi lealtad, fraguada en la confianza de los días». Con esta frase, Delcy Rodríguez cerraba el cuerpo de la carta que envió a José Luis Ábalos el 18 de febrero de 2020, menos de un mes después de su aterrizaje en Barajas. No es una fórmula de cortesía diplomática. Es una promesa personal, escrita en un documento en el que la vicepresidenta de Nicolás Maduro tachó a mano el «Estimado» para poner «Querido» y en el que se definía como la «irremediable amiga» del ministro. Los hechos posteriores demuestran que cumplió su palabra.

La frase llega al final de un párrafo de agradecimiento. «Agradezco y reconozco su arrojada compostura en el mar de los tormentos», escribe Delcy. Y añade que tiene a una amiga «que del otro lado del Atlántico sabe apreciar lo que ha estado en juego», antes de asegurar: «Tengo absoluta certeza de que, con la frente en alto, caminaremos por el camino de la amistad y la cooperación». La lealtad que ofrece es una respuesta: devuelve la que, a su juicio, había demostrado Ábalos aguantando la tormenta del Delcygate sin romperse.

En esas semanas, la preocupación de Delcy por el ministro era constante. El 12 de febrero, seis días antes de la carta, preguntó por mensajería cifrada a Víctor de Aldama: «¿Cómo está el jefe?». El empresario, que había organizado su viaje a España, respondió que Ábalos no estaba en su mejor día porque había tenido «unas palabras muy duras con el 1», que según la UCO es Pedro Sánchez. La carta llegó la víspera de que el Congreso votara la moción de PP, Ciudadanos y Vox que pedía su dimisión, que fue rechazada.

La «confianza de los días» a la que alude Delcy no empezó en Barajas. Ábalos contó a OKDIARIO que en otoño de 2019 atendió en Madrid a su hermano, Jorge Rodríguez, con quien estuvo charlando en una terraza. Su mensaje a Sánchez del 16 de enero de 2020 presentaba la visita de Delcy como la «continuación» de aquel encuentro.

Por el camino había estado Aldama. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario mantenía una «estrecha relación» con la vicepresidenta y actuaba como «canal de comunicación» entre ella y Ábalos. La UCO recoge el tono de esos mensajes: cuando Aldama le agradeció en enero de 2020 el trato recibido en Caracas, Delcy le respondió: «Ya estás en la familia».