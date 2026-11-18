Florentino Pérez ha convertido al Real Madrid en una auténtica máquina de hacer dinero. El presidente del club blanco lleva más de dos décadas trabajando para que la entidad sea capaz de generar cada vez más recursos al margen de lo que sucede sobre el terreno de juego. Una estrategia que ha convertido la explotación comercial de la marca madridista en uno de los principales pilares económicos de la institución. El último informe económico de la entidad madridista refleja que los ingresos por patrocinios y licencias han pasado de 307,4 a 368,7 millones de euros en apenas una temporada. Un incremento de 61,2 millones, cercano al 20%, que confirma la extraordinaria capacidad comercial de un club que sigue creciendo.

Los números son especialmente llamativos porque el Real Madrid ha conseguido incrementar considerablemente sus ingresos comerciales en un mercado en el que las grandes entidades deportivas compiten por atraer a las principales compañías del mundo. El conjunto madridista continúa siendo uno de los escaparates más atractivos para las marcas internacionales, que encuentran en el club blanco una plataforma de enorme repercusión gracias a su historia, sus éxitos deportivos y la presencia de algunos de los mejores futbolistas del planeta.

El informe económico correspondiente a la temporada 2025-2026 refleja que el Real Madrid obtuvo 514,4 millones de euros en ingresos de comercialización y publicidad, frente a los 481,2 millones del ejercicio anterior. La cifra supone un crecimiento cercano al 7%, aunque el incremento de los patrocinios y las licencias es todavía mayor. Una evolución que demuestra que la entidad continúa encontrando nuevas vías para rentabilizar su dimensión mundial.

Adidas y Emirates disparan el negocio

Una de las claves de este crecimiento se encuentra en las renovaciones de los contratos con Adidas y Emirates, dos de los principales socios comerciales del Real Madrid. El club blanco destaca en sus cuentas que ambos acuerdos han supuesto un incremento significativo de los ingresos respecto a las condiciones anteriores, reforzando dos relaciones que llevan años siendo fundamentales para su modelo económico.

La importancia de estos contratos va mucho más allá de la cantidad que aportan a las arcas madridistas. Adidas y Emirates son dos marcas de dimensión internacional cuya presencia acompaña al Real Madrid en prácticamente todos sus compromisos deportivos. La camiseta blanca es uno de los grandes escaparates publicitarios del fútbol mundial y Florentino Pérez ha sabido aprovechar ese atractivo para garantizar importantes ingresos a largo plazo.

La estrategia comercial del Real Madrid también pasa por ampliar su presencia en nuevos mercados. El informe anual de la entidad recoge que el club ha superado los 130 contratos de licencia de marca en todo el mundo, lo que representa un crecimiento del 50% respecto a la temporada anterior. Un dato que demuestra que la explotación del escudo madridista no se limita a sus patrocinadores tradicionales.

Moda, accesorios, juguetes y productos electrónicos forman parte de las categorías en las que el Real Madrid ha ampliado su actividad comercial. La entidad trabaja para que su marca tenga presencia en diferentes sectores y para que los aficionados puedan acceder a productos oficiales independientemente del país en el que residan.

Un negocio que va más allá de los fichajes

La presencia de futbolistas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinicius refuerza el atractivo internacional del Real Madrid. Son jugadores que generan una enorme atención mediática y cuya imagen contribuye a aumentar la repercusión de la entidad en todo el mundo. Sin embargo, la fortaleza del modelo comercial madridista reside precisamente en haber construido una marca que trasciende a los futbolistas que forman parte de la plantilla en cada momento.

Los números de los últimos años permiten comprender la magnitud de esta transformación. Desde la temporada 2018-2019, los ingresos de marketing del Real Madrid han aumentado en 243 millones de euros. Esta actividad explica más de la mitad del crecimiento de ingresos experimentado por el club durante ese periodo, por delante incluso de la aportación adicional generada por el Santiago Bernabéu.

La explotación de la marca y del estadio ha permitido al Real Madrid reducir su dependencia económica de los derechos televisivos y las competiciones. Actualmente, el 44% de sus ingresos de explotación procede de actividades comerciales, mientras que otro 30% corresponde al estadio. En conjunto, el 74% de los recursos del club depende de actividades que gestiona directamente.

Una autonomía que resulta fundamental para mantener la competitividad deportiva del Real Madrid. El crecimiento comercial permite afrontar el elevado coste de las plantillas, realizar inversiones y competir con clubes que cuentan con importantes respaldos financieros externos.

Florentino Pérez entendió hace tiempo que para tener a los mejores jugadores también había que construir uno de los negocios más potentes del deporte mundial. El Real Madrid sigue ganando dinero con sus estrellas, pero, sobre todo, ha aprendido a hacer millones con su escudo.