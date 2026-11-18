Nico Paz y Franco Mastantuono fueron los líderes de Argentina tras anotar dos goles cada uno en la victoria ante Costa Rica (7-0). Ambos futbolistas fueron titulares en el partido amistoso disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Julián Álvarez también marcó un doblete en el duelo de la subcampeona del mundo ya sin Leo Messi en sus filas.

Nico Paz y Franco Mastantuono demostraron en el amistoso ante Costa Rica que son dos de los jugadores más en forma de Argentina, con dos tantos en la victoria de la albiceleste en el amistoso disputado en la madrugada del martes en Córdoba. El jugador del Como, que podría regresar al Real Madrid este próximo verano, volvió a ser el líder del equipo Scaloni desde la posición de la mediapunta y abrió la cuenta en el minuto 7 de partido.

El heredero de la 10 de Leo Messi, que aún juega con el dorsal 18, guio los ataques de la selección argentina y en el 37 ya había hecho su segundo gol de la noche para sentenciar un partido que le confirma como el gran heredero del mejor jugador de todos los tiempos en la selección nacional. A su espectacular temporada en el Como, ahora se le une un buen rendimiento con Argentina que hace prever lo mejor con la carrera del joven futbolista criado en el Real Madrid, vendido a Italia por 60 millones, y que este verano se puede recomprar al club italiano por 80 millones.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear Argentina 3 – 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/CK2l0dFfUp — telefe (@telefe) November 17, 2026

Mastantuono se sale con Argentina

Otro cedido en Italia, concretamente en la Fiorentina, es un Franco Mastantuono que está confirmando las expectativas que generó tras fichar por el Real Madrid en su primer año en Florencia. El atacante fue titular en el once de Scaloni en el amistoso ante Costa Rica y respondió a la confianza del técnico con dos goles en los minutos 47 y 87 de un partido brillante para el ex de River Plate.