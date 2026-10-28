Otoño blanco en el Como: Nico Paz y Jacobo Ramón brillan como nunca

En el Como han encontrado la felicidad Nico Paz y Jacobo Ramón. Después de un verano en el que tuvieron que aceptar su salida del Real Madrid, ambos futbolistas han encontrado su lugar para explotar su talento que desarrollaron en La Fábrica. Un principio de temporada descomunal que ya da sus frutos hasta tal punto de tener enamorada a toda Italia con sus actuaciones en el equipo de Cesc Fábregas.

El que más está brillando sin duda es el argentino. Aceptó ser el líder del equipo con toda la presión y asumió galones como si fuera un veterano. Cinco goles y seis asistencias en once partidos le avalan como el corazón del Como. Gracias a Nico Paz, el conjunto italiano ha desepegado con ilusión en la Champions y la Serie A. Una confianza que le ha permitido asentar su fútbol, su magia y su forma de hacer mejor a los compañeros que le rodean. Fábregas está encantado con él y solo piensa en que sea él quien tire del carro en los momentos complicados de la temporada. Lo demostró con su exhibición en Europa ante el Manchester United con su doblete.

Pero Jacobo Ramón no se queda atrás. Su gol ante el Torino avala su crecimiento, asentado en la titularidad fija en el Como y destacando cómo crece a pasos agigantados en la zaga. Un estado en el que ha mejorado su físico; de hecho, también tuvo una noche mágica de Champions contra los diablos rojos, de hecho, a pase de Nico Paz. En total, tres goles y una asistencia en 12 partidos.

Juntos se formaron en el Real Madrid y juntos están brillando en el Como con el objetivo de regresar algún día al Santiago Bernabéu con la esperanza de trasladar ese potencial al conjunto blanco. Aún es otoño, pero ambos quieren hacer su primer año mágico en sus carreras profesionales y, quién sabe, si haciéndolo pueden recibir la llamada de Mourinho para el proyecto de la próxima temporada.