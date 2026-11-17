Una juez de Plaza de Castilla (Madrid) ha abierto una investigación por un presunto delito de revelación de secretos a un celador que accedió ilegalmente a los datos médicos de Alberto González Amador.

González Amador pidió al responsable del Comité Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que le diera traslado del historial de accesos a su expediente sanitario desde el 26 de mayo de 2021, fecha en la que su identidad trascendió a los medios de comunicación debido a su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su abogado solicitó, además, que se identificara a las personas que habían permitido esos accesos.

La Consejería le envió un listado de los sanitarios que habían tratado de acceder a su historia clínica. La información oficial revela que el celador del Hospital Clínico San Carlos, Carlos Gómez Olmos, intentó en dos ocasiones acceder a su expediente el 23 de marzo de 2024. El primero de los accesos fue a las 18:05:34 y el segundo tan sólo unos segundos después. Únicamente unos días antes de que se produjeran los accesos, se había filtrado que Alberto González Amador estaba siendo sometido a un procedimiento judicial.

Según consta en la información de la Consejería de Sanidad, el celador seleccionó en su búsqueda al paciente e intentó cargar datos de la tabla de actos clínicos. Las búsquedas quedan registradas en el sistema y es por ello por lo que se ha podido obtener la información sobre los accesos.

Al conocer esta información, el abogado de Alberto González Amador puso una querella por revelación de secretos que recayó en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. La titular de este juzgado ha admitido a trámite la querella y ha decidido imputar por revelación de secretos al celador, según una resolución judicial fechada el 3 de octubre a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La juez cita a Amador y al celador

La juez ya ha citado a los involucrados en el procedimiento. La instructora escuchó a Alberto González Amador el miércoles 21 de octubre a las 10:00 horas de forma presencial en los juzgados de Plaza de Castilla. El empresario acudió a la cita y ratificó la querella acompañado de su abogado.

La juez también citó al celador el 16 de noviembre a las 10.15 horas. Pidió a los agentes de la Unidad Adscrita de Policía Nacional que le localizasen para citarle y, tras varios intentos, consiguieron dar con él. El celador Carlos Gómez Olmos ha asistido al juzgado junto a su abogada, que ha pedido la suspensión de la declaración porque no le habían dado acceso a la declaración de Alberto González Amador del mes de octubre. La letrada también ha insistido en que había recibido la documentación relacionada con el caso esa misma mañana y que no les había dado tiempo a preparar la comparecencia.

De este modo, el celador aún no ha dado explicaciones de los motivos que le llevaron a realizar esos accesos que han quedado registrados en el sistema. El caso continúa abierto en los Juzgados de Plaza de Castilla.