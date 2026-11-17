Las bajas temperaturas y el encarecimiento de la energía hacen que cada vez más hogares busquen alternativas para combatir el frío sin necesidad de recurrir constantemente a la calefacción. Aunque pueda parecer complicado, existen pequeños gestos que permiten conservar el calor dentro de la vivienda y mejorar el confort térmico.

Una de las claves está en aprovechar los recursos naturales y prestar atención a los puntos por los que se escapa el calor, como las puertas y las ventanas. Por eso, colocar burletes, utilizar cortinas térmicas o cubrir las superficies más frías con alfombras son algunas de las medidas que pueden ayudar a mantener una temperatura interior más estable.

Los mejores trucos para calentar la casa este invierno

Con la llegada del invierno, mantener la casa caliente puede convertirse en un auténtico desafío, especialmente cuando queremos evitar que se dispare la factura de la luz o el gas. Afortunadamente, existen pequeños trucos que ayudan a mejorar el aislamiento y reducir las pérdidas de calor.

Cortinas térmicas

Las cortinas térmicas, habituales en países nórdicos como Finlandia o Noruega, están diseñadas para reducir las pérdidas de calor que se producen a través de las ventanas. Suelen estar formadas por tres capas que cumplen distintas funciones:

La primera es la capa exterior o decorativa, que queda a la vista y puede elegirse en distintos tejidos, colores y diseños para adaptarse al estilo de la habitación.

A continuación, se encuentra la capa de espuma, compuesta por un núcleo de alta densidad que actúa como aislante y dificulta la transmisión del calor. Además, ayuda a reducir la entrada de luz y parte del ruido procedente del exterior.

Por último, incorporan una capa antihumedad fabricada con materiales poco o nada transpirables, cuya función es evitar que la espuma absorba la humedad generada por la condensación y pierda sus propiedades aislantes.

Actúan como una barrera aislante que evita grandes oscilaciones térmicas, manteniendo una temperatura interior más estable. Además, son muy fáciles de instalar, ya que se colocan de la misma manera que las cortinas convencionales.

Burletes en puertas y ventanas

Una de las formas más sencillas y económicas de mantener la casa caliente en invierno es colocar burletes en puertas y ventanas para sellar los pequeños huecos que quedan entre los marcos y las hojas, por los que pueden colarse corrientes de aire frío. Son unas tiras fabricadas con materiales como goma, silicona, espuma o caucho que se colocan en los bordes de puertas y ventanas y contribuyen a mantener la temperatura interior más estable.

Además de mejorar el confort térmico, también ayudan a reducir la entrada de polvo, humedad, insectos y ruido procedente del exterior. Los burletes de caucho ofrecen una buena capacidad de sellado y una elevada resistencia al desgaste. Para la parte inferior de las puertas también existen modelos con cepillos de fibras sintéticas, que ayudan a impedir la entrada de polvo y corrientes de aire.

Doble acristalamiento

Según cifras del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), entre el 25% y el 30% del calor se pierde a través de las ventanas. Por este motivo, los expertos en climatización del hogar insisten en la importancia de instalar un sistema de doble acristalamiento en las ventanas. Para quienes no puedan asumir el coste de la obra o vivan de alquiler, existe una alternativa casera muy interesante: colocar plástico de burbujas sobre los cristales de las ventanas.

Para hacerlo, primero debes recortar el plástico hasta conseguir que tenga las mismas medidas que el cristal en el que vas a instalarlo. A continuación, pulveriza agua jabonosa sobre la superficie. Una vez humedecido, coloca el plástico con la cara lisa en contacto con el cristal y la parte de las burbujas orientada hacia el interior de la habitación. Por último, presiona suavemente para que se adhiera y quede fijo.

Alfombras

Los suelos de cerámica, piedra o mármol, aunque son muy atractivos, tienden a acumular y transmitir el frío de manera más intensa durante los meses de invierno. Por eso, una de las soluciones más sencillas y económicas para mejorar el confort térmico del hogar consiste en cubrir las zonas más frías con alfombras gruesas o tapetes.

Además de aportar calidez y hacer que las habitaciones resulten más acogedoras, las alfombras reducen la sensación de frío que se transmite a los pies. No es necesario cubrir toda la vivienda: basta con colocarlas estratégicamente en los espacios donde pasas más tiempo, como el salón o el dormitorio.

También conviene elegir modelos con cierto grosor y tejidos con buenas propiedades aislantes. La lana es una de las mejores opciones, ya que conserva el calor, es resistente, transpirable y ofrece una pisada muy agradable. También destacan las alfombras de algodón grueso, suaves y fáciles de limpiar, aunque su capacidad aislante es algo menor. Para conseguir un mejor resultado, conviene añadir una base aislante y antideslizante bajo la alfombra.