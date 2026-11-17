En un mundo donde cada vez nos invade más la inmediatez y las prisas, acudimos ensimismados al supermercado y eso puede costarnos caro. En este estado somos más propensos a cometer ciertos errores a la hora de hacer la compra. Por poner un ejemplo, fijarse sólo en el precio y no en el precio por kilo. Pero poniendo el foco en la carnicería, comprar pechugas «es un error fatal», según asegura un carnicero en sus redes sociales.

El coste de oportunidad al comprar pechuga de pollo

En un reciente vídeo compartido por un carnicero en TikTok, el llevarse una pechuga de pollo en vez de un pollo entero está afectando a tu bolsillo. El trabajador asegura que al llevarte un pollo en su totalidad estás maximizando el rendimiento de la carne, ya sea para una familia o para una persona que vive sola. Así, ahorras dinero y obtienes más cantidad para más días.

Pero son muchos los usuarios que no saben cómo despiezar un pollo entero y aquí el influencer tiene la última palabra: «El carnicero no te va a cobrar más por prepártelo (…). Te va a separar las alitas, los cuartos traseros y la pechuga. También vas a tener el esqueletito para un caldito. Todo esto te lo hace totalmente gratis. No os va a cobrar nada más por hacerlo así. Es algo que debéis saber. Si vas a comprar con prisa, te engañan o te equivocas».

De hecho, añade que también puedes elegir cómo quieres el corte de las pechugas, si de una manera u otra: «Puede ser entera, en filetes, en tiras, picada…».

Ventajas de comprar el pollo entero

Por tanto, recapitulando, son muchas las ventajas de llevarte la próxima vez que hagas la compra, un pollo entero:

Es más económico : comprando el pollo entero cuesta menos que llevarte los cortes por separado.

: comprando el pollo entero cuesta menos que llevarte los cortes por separado. Te aporta mayor versatilidad a la hora de hacer las comidas: puedes usar una parte y el resto congelarla para futuros platos.

a la hora de hacer las comidas: puedes usar una parte y el resto congelarla para futuros platos. Se aprovecha todo de un pollo entero, pudiendo usar los huesos para un caldo, por ejemplo.

de un pollo entero, pudiendo usar los huesos para un caldo, por ejemplo. El carnicero debería despiezártelo y dártelo, así de una sola pieza se obtienen más cosas.

En caso de que el carnicero no te prepare el pollo, he aquí un consejo para quitarle las alitas al alimento en casa como un profesional: Lo único que tienes que hacer es agarrar las alitas, poner un dedo debajo y otro encima, y luego retuerces. Sólo con el peso que tiene el pollo se ablandará, y luego le pasas el cuchillo y vas girando. Y así debería salir sola la alita.