Cuándo son los cuartos de final de la Liga de las Naciones: fecha del sorteo, equipos clasificados y posibles rivales de la selección española

España se clasificó para cuartos de final de la Liga de las Naciones como segunda del grupo A3 después de su derrota contra Inglaterra (2-3) en el Metropolitano. La reciente campeona del mundo se enfrentará en la próxima ronda a una de las cuatro selecciones primeras de grupo con el factor campo en contra en una eliminatoria que se disputará a final de mes de marzo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

España perdió ante Inglaterra la condición de invicto después de 43 partidos sin perder y también el primer puesto del grupo A3 de la Liga de las Naciones. El equipo de Luis de la Fuente se quedó a las puertas de la remontada después de verse 0-3 abajo en la primera hora de partido tras los goles de Kane, Konsa y White. Oyarzabal y Nico acercaron al combinado nacional al empate, pero finalmente se topó con un gran Trafford que evitó el empate en el Metropolitano.

Esta victoria dejó a Inglaterra con 15 puntos como primera clasificada del grupo A3 de la Liga de las Naciones y, finalmente, España se tiene que conformar con ser segunda después de una fase de grupos casi perfecta tras sumar cinco victorias y una derrota. Ahora se enfrentará en cuartos de final a una de las primeras clasificadas, jugando el primer partido en casa (en Mestalla). A falta de la última jornada en dos grupos, Francia es la única selección confirmada como primera de grupo.

Qué días se juegan los cuartos de la UEFA Nations League

Los cuartos de final de la Liga de las Naciones se disputarán en la ventana de selecciones del mes de marzo, concretamente el 25 y el 30 de este mes.

Cuándo es el sorteo de cuartos de la Liga de las Naciones

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones se celebrará este viernes 20 de noviembre en la sede de la UEFA en Nyom.

Posibles rivales de España en la UEFA Nations League

El rival de España en los cuartos de final de la Liga de las Naciones será una de las selecciones clasificadas como primera de grupo. Francia es la única confirmada a la espera de la última jornada en dos grupos. En el grupo A2, la Holanda de Xavi Hernández parte como favorita en la última jornada, aunque incluso podría acabar en esta posición Alemania, con la que se enfrenta en la última jornada. También podría aprovecharse de este enfrentamiento Grecia para meterse primera. En el grupo A4, todo hace indicar que acabará siendo primera Portugal, aunque Dinamarca también tiene opciones.

Cuándo es la Final Four de la UEFA Nations League

La Final Four de la UEFA Nations League 2026/27 se disputará entre el 9 y el 13 de junio de 2027 con sede aún por determinar. España y Francia son las favoritas para acoger la fase final de esta competición.