España rozó la remontada pero nos ahogamos en la orilla. No nos dejó alcanzarla Trafford, el portero de Inglaterra que obró varios milagros en forma de paradones en los minutos finales. La selección de Luis de la Fuente acarició rozó una gesta histórica tras ir perdiendo 0-3 en un partido marcado por la colosal actuación de Bellingham y el gran impacto de Lamine Yamal, que provocó un penalti y dio una asistencia. España rompe una racha inolvidable de 44 partidos sin perder y acaba segunda en su grupo de la Liga de las Naciones.

De la Fuente recuperó a la caballería ante Inglaterra. A casi toda, claro. En un repleto Metropolitano, España salía con un once muy, pero que muy parecido al de la final del Mundial. Sólo faltaban Rodri, que se ha perdido esta ventana por lesión, y Pedro Porro, que anda algo tocado. Ocupaban sus puestos Pubill y Mikel Merino. Y regresaban al once tres ausentes como Laporte, Oyarzabal y, por supuesto, el deseado y reservado Lamine Yamal.

Enfrente la Inglaterra de Harry Kane, justo y ajustado Balón de Oro, pero también de Bellingham, uno de esos futbolistas capaces de manejar un partido a golpe de zancada. Tuchel, tercero en el pasado Mundial por su propia cobardía, tenía un equipazo, sobre todo con los seis de mediocampo hacia adelante: Rice, Anderson, Bellingham, Rogers, Gordon y Kane. Mucho fútbol, mucha velocidad y mucha pólvora.

Inglaterra salió con muy malas intenciones al Metropolitano. Sobre todo Bellingham, que lideró la presión de los pross que pilló por sorpresa a los nuestros. El madridista, menudo jugón, pudo hacer el 0-1 a los dos minutos pero un paradón de Unai Simón lo evitó. Los balones aéreos eran un dolor de cabeza para nuestra defensa. A España le sostenía su portero como en los tiempos de Casillas.

Imponente Inglaterra

No olíamos el balón y parecía un partido de gigantes contra pigmeos en los primeros minutos. A los seis fue Harry Kane el que rondó el tanto después de que a Zubimendi, blandito y desnortado, le robaran la cartera en el semicírculo del área como quien le quita. De la Fuente no podía creer lo que veían sus ojos. Consultaba con sus ayudantes la forma de capear el temporal inglés. Admitámoslo, los primeros minutos del duelo fueron un chorreo de los guiris.

Hubimos de esperar 14 minutos para que compareciera Lamine Yamal al partido. Una galopada del crack del Barcelona, incluido un cañito a Hall, provocó una rigurosa (muy rigurosa) amarilla a Declan Rice, que le derribó en la ayuda. Lamine lo celebró brazos arriba como si estuviera en un concierto de Bad Bunny. El Metropolitano se puso a tirar más fotos.

Inglaterra, a Dios gracias, levantó un poco el pie de la presión aunque se jugaba a lo que quería Elliot Anderson, jugador irregular capaz de ser a veces Kroos y otras un futbolista menor. En el Metropolitano estaba siendo Kroos. En las filas de España andaba tocado Pubill de resultas de un golpe en los primeros minutos. En el minuto 20 su tobillo dijo basta, se echó al suelo y entró en su lugar Pedro Porro.

España buscó a Lamine Yamal. Y lo encontró. Cargamos el juego por su costado y los ingleses sólo podían pararlo a pescozones. Mejoraron Zubimendi y Fabián y los de Luis de la Fuente recuperaron el aliento, que no la iniciativa ni el dominio, que seguía siendo alterno. La presión de Inglaterra ya no tenía gas pero la cambiaron por un notable orden defensivo. El partido era de alto nivel.

Aparece Lamine Yamal

El peligro inglés seguía en el balón parado pero Unai Simón se mostraba inexpugnable por arriba. Y en las pérdidas de balón de los nuestros, como la que tuvo Zubimendi en el 35 por volver a estar mal perfilado. El mediocentro del Arsenal estaba perpetrando un primer tiempo de cambio. En ataque todo nuestro peligro pasaba por Lamine Yamal. Ni rastro de Baena, Merino ni Oyarzabal en el frente ofensivo español. De la Fuente puso a calentar a cinco jugadores antes del descanso.

En el 39 una contra iniciada por Unai Simón y acelerada por Álex Baena murió en el área de Inglaterra cuando Merino no supo esquivar a sus centrales. De la llegada de los nuestros pasamos al penalti a favor de Inglaterra. Bellingham cayó ante Cucurella, Elliot Anderson encontró a Harry Kane, que galopó a la contra y se metió en el área. Allí le derribó Cubarsí tras comerse el amago. Fue un penalti de pardillo. Bueno, de un central de 19 años, que está en edad de aprender de estas jugadas.

La pena máxima la ejecutó con violencia y precisión Harry Kane. Unai adivinó el lugar pero el disparo era imparable. Pues nada, Inglaterra se ponía por delante en el Metropolitano al filo del descanso. No puede decirse que fuera injusto, porque al peso los ingleses habían sido superiores a los nuestros durante el primer tiempo. Muy superiores.

En el entreacto Luis de la Fuente movió su banquillo. Tres cambios de golpe y porque el Reglamento lo le permitía quitar a todos menos al portero. Huijsen entró por Cubarsí (con molestias en la cadera), Pedri por Fabián y Fermín por Mikel Merino. En el arranque de la reanudación Inglaterra volvió a ser superior a España. Cucurella vio una amarilla justa por trancar abajo a Rogers. Físicamente nos pasaban por encima tanto en velocidad como en balones divididos.

Del repaso a la esperanza

Raudo llegaría el segundo de Inglaterra por la vía esperable y esperada: el balón parado. A la salida de un córner en el minuto 53 Konsa cabeceó dentro del área pequeña solo, solito, solo, sin que nadie estuviera siquiera cerca, como si le oliera el sobaco. Unai Simón, que eligió quedarse bajo palos, señalaba a sus compañeros por su pasividad. Pues nada. Ya estábamos 0-2 y con la racha de 44 partidos sin perder más que amenazada.

Pero la cosa todavía fue a peor. Una jugada sutil y elegante, cocinada primero por Harry Kane y mejorada por Bellingham con un pase a lo Zidane desde la frontal, la abrochó el lateral derecho, Ben White, para hacer un no por merecido menos doloroso 0-3. Y cuando todo parecía perdido para España Konsa decidió pegarse un tiro en el pie. Lamine le robó la cartera y, cuando se plantaba solito ante Trafford, Anderson le puso la mano el hombro lo suficiente para desequilibrarle. Yamal hizo el resto: penalti y expulsión. La esperanza volvía al Metropolitano, más todavía cuando Oyarzabal ejecutó la pena máxima y puso el 1-3 en el 65.

Había tiempo para rescatar un punto heroico que nos diera el primer puesto y mantuviera nuestra histórica racha sin perder. Pero Inglaterra no estaba con diez, estaba con once porque Bellingham vale por dos. Zubimendi se rompió en el 71 y entró en su lugar Nico Williams porque ya había que ir con todo al frente. Cercó España el área inglesa con la intención de lograr un segundo gol que les generara el canguelo.

Gracias, Tuchel

Fermín primero, con una ocasión clara dentro del área, y Baena después, con un tiro lejano, metieron el miedo en el cuerpo a los ingleses. Que se convertiría en pánico en el 74 cuando Pedri se la birló a Gordon, Fermín vio el desmarque de Lamine, Lamine corrió y se la puso de primeras a Nico Williams, que llegó al segundo palo para batir con suspense a Trafford.

Tuchel iba con nosotros. Lento, torpe y cagón, metió a Lewis-Skelly pero quitó del campo a Harry Kane. Gracias al seleccionador inglés la remontada de España estaba más cerca. Pudo sellarse el 3-3 en sendas ocasiones de Lamine y Cucurella. En ambas el portero inglés lo evitó con buenas manos. Tuchel había apostado su sueldo a la remontada de España, sólo así se entiende que quitara del campo a un Bellingham imperial. Estábamos en el 83 y sólo el cronómetro podía evitar el milagro español.

España soplaba y soplaba como el lobo de los tres cerditos mientras Harry Kane y Bellingham dirigían a sus compañeros desde la banda. Porro la tuvo en el 86. Agua. Inglaterra se defendía con todos en torno a su área. El colegiado dio un ridículo y exiguo descuento de cuatro míseros minutos. No nos daba tiempo. Lo intentamos, sí, y lo merecimos, pero la remontada se quedó en las manos de Trafford, que se sacó dos paradones seguidos a bocajarro para evitar el 3-3. Fueron las dos últimas y la remontada se quedó en la orilla. Inglaterra fue mejor once contra once, pero el arreón final de España bien merecía una remontada propia de un equipo con dos estrellas cosidas al pecho.