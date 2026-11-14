Alineación de España contra Inglaterra: Lamine y 10 más

La alineación de España contra Inglaterra apunta al regreso de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal para el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Luis de la Fuente también recuperará a Pedri para el centro del campo y a Laporte para el eje de la defensa. La principal duda está en la izquierda, donde Nico Williams y Álex Baena se disputan un puesto en el once con el que la Selección defenderá el liderato en el Metropolitano.

En la portería seguirá Unai Simón, titular habitual de De la Fuente. Por delante, Pedro Porro ocupará el lateral derecho y Marc Cucurella jugará en el izquierdo. El cambio respecto a Praga estará en el centro de la defensa. Laporte apunta a recuperar su sitio tras perderse por un proceso gripal el encuentro contra la República Checa. El central entrará por Huijsen y formará pareja con Pau Cubarsí. España gana así un zurdo para iniciar el juego desde atrás, con Cubarsí a su lado y Porro y Cucurella como salidas por fuera.

En el centro del campo, Zubimendi y Fabián Ruiz seguirán en el once y Pedri ocupará el puesto de Fermín. Zubimendi se encargará de proteger a los centrales y ofrecerles un apoyo en la salida, mientras Fabián podrá alternar la circulación con sus llegadas al área. Pedri tendrá libertad para recibir entre líneas y conectar con los tres de arriba. Su presencia también facilitará que España encuentre a Lamine en ventaja por la derecha.

En ataque, Lamine Yamal volverá al costado derecho y Oyarzabal actuará como delantero centro en el puesto que ocupó Ferran Torres en Praga. El primero dará a España desborde en el uno contra uno y el segundo podrá bajar a recibir para abrir espacios a sus compañeros. En la izquierda, la elección cambia la manera de atacar. Nico Williams ofrece amplitud y profundidad, mientras Baena, autor del gol del triunfo en Praga, puede partir desde la banda para asociarse por dentro y dejar el carril a Cucurella.

España llega al Metropolitano con pleno de victorias en la fase de grupos. De la Fuente recupera a varios titulares para el duelo por el primer puesto y deja pendiente una decisión que marcará cómo se reparten los espacios en ataque.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España contra Inglaterra: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal y Nico Williams o Álex Baena.