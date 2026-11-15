Lamine ya es un ’10’ con España

Lamine Yamal ha elegido el dorsal ’10’ de España para medirse a Inglaterra este domingo en el Metropolitano (20:45 horas). El extremo vuelve al equipo tras perderse la victoria en Praga y cambia el ’19’ con el que fue campeón de Europa y del mundo por el número que suele llevar Dani Olmo, ausente en esta convocatoria. Ya vistió el ’10’ frente a Dinamarca en octubre de 2024. Lo que da peso a la elección de esta noche es todo lo que ha cambiado su papel en la selección española desde aquel partido en Murcia.

En Wembley, en la primera jornada de esta Liga de Naciones, el reparto todavía era el de siempre. Olmo tenía el ’10’ y Lamine llevaba el ’19’. El jueves, en Praga, el número fue para Víctor Muñoz y el ’19’ lo vistió Jorge de Frutos. Ahora Lamine regresa a la lista y escoge el mismo dorsal que luce en el Barcelona para el encuentro que decide el primer puesto del grupo.

El ’19’ de los títulos

El ’19’ ya forma parte de la historia de Lamine con España. Lo llevaba en la Eurocopa de Alemania, cuando marcó contra Francia en semifinales, y también en el Mundial de 2026. Es el dorsal con el que la afición se acostumbró a buscarlo en la banda derecha. Tiene además un guiño para quienes crecieron viendo a Messi, que también lució ese número en sus primeros años en el Barcelona y en su primer Mundial.

La ausencia de Olmo abrió la puerta al cambio. En el reparto de dorsales de la selección española pesa la antigüedad y el centrocampista azulgrana ha sido la referencia reciente del ’10’. Basta mirar a Wembley para ver cómo convivían los dos números dentro del mismo once. Lamine ya era decisivo con el ’19’. La elección de este domingo le permite llevar también con España el dorsal que ya ha hecho suyo en el club.

Un dorsal con historia

El ’10’ ha pasado por futbolistas muy distintos. Cesc Fàbregas lo llevó en la etapa de los títulos de 2008, 2010 y 2012. Thiago Alcántara lo vistió en el Mundial de Rusia y Marco Asensio en el de Qatar. Con Luis de la Fuente, Dani Olmo lo llevó en la Eurocopa de 2024. Cada uno le dio un sentido diferente en el campo. Cesc podía aparecer como falso nueve, Thiago organizaba desde el centro y Olmo encontraba espacios a espaldas de los mediocentros rivales.

Lamine lo llevará desde la derecha. Ahí es donde España lo busca cuando el rival le cierra el camino por dentro. Si tiene al lateral delante, puede desbordarlo por fuera o irse hacia su izquierda para rematar o filtrar el último pase. Si llega un segundo defensor para ayudar, alguien queda libre. Pedri puede recibir por dentro, Oyarzabal atacar el área o el extremo del lado contrario encontrar espacio. A veces basta con que Lamine reciba para cambiar la posición de toda la defensa.

Inglaterra mide el peso de Lamine

La vuelta llega después de que el extremo se quedara en Barcelona para recuperarse de las molestias en la rodilla derecha. El viernes se reincorporó al grupo junto a Oyarzabal y De la Fuente aseguró en la previa que estaba en condiciones de jugar. España le recupera para un partido de máxima exigencia después de sacar adelante la visita a la República Checa.

Tuchel tendrá que decidir cuánta ayuda envía al lateral que le toque defenderlo. Si Inglaterra le concede el uno contra uno, Lamine tendrá el duelo que busca. Si desplaza a un centrocampista para taparle el camino, España podrá aprovechar el espacio que deje. El peso del ’10’ se verá ahí, en todo lo que Inglaterra tenga que mover cada vez que Lamine reciba el balón.