Lamine Yamal se pide el ’10’ ante Inglaterra y De la Fuente descarta a Valles, Jacobo, De Frutos y Roberto Fernández

Lamine Yamal lucirá el dorsal ’10’ de España ante Inglaterra este domingo en el Metropolitano (20:45 horas). El azulgrana vuelve tras perderse la victoria en Praga y deja el ’19’ que llevó en el Mundial para ponerse el mismo número que viste en el Barcelona. Luis de la Fuente ya ha decidido los cuatro descartes para el último partido del año. Álvaro Valles, Jacobo Ramón, Jorge de Frutos y Roberto Fernández se quedan fuera.

Valles fue citado como cuarto portero ante los problemas de David Raya para incorporarse desde el inicio de la concentración. Jacobo Ramón, central del Como, tendrá que esperar para debutar con la Absoluta. De Frutos y Roberto Fernández sí tuvieron minutos el jueves ante la República Checa, pero se quedan fuera del encuentro que decidirá el liderato del grupo de la Liga de Naciones. A España, que llega con cinco victorias en cinco jornadas, le basta un empate para acabar primera.

A los cuatro descartes se suma la baja de Álex Grimaldo. El lateral del Atlético de Madrid abandonó la concentración el sábado por una indisposición provocada por un cuadro febril. Luis de la Fuente ya había adelantado en rueda de prensa que el jugador se encontraba indispuesto. Su salida deja a Marc Cucurella como la principal opción para el lateral izquierdo ante Inglaterra.