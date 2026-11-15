España – Inglaterra: La Armada Invencible quiere coronar la fiesta

España despide este domingo el año en el que volvió a ser campeona del mundo. Lo hará ante Inglaterra en un Metropolitano que espera un lleno (20:45 horas), con la Copa del Mundo ante la afición y el liderato del grupo A3 de la Liga de Naciones en juego. A los de Luis de la Fuente les basta un empate para acabar primeros, pero tienen a tiro el pleno de seis victorias y recuperan a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal para buscarlo.

La Copa vuelve a Madrid

Fernando Torres, autor del gol que dio a España la Eurocopa de 2008, será el encargado de entregar el trofeo al capitán. Lo hará en la casa del Atlético, donde su nombre tiene un peso especial, y en presencia de campeones de 2010. La fiesta empezará antes del pitido inicial y juntará a dos generaciones que llevaron a España a lo más alto. Después tocará jugar contra una Inglaterra que ya perdió en Wembley y viene a devolver el golpe.

La selección llega con 15 puntos de 15 después de ganar en Praga (0-2). Álex Baena abrió el marcador de penalti y Marc Pubill lo cerró en el descuento. Fue un partido de oficio ante un rival que concedió poco espacio. A España le costó acelerar sin sus extremos habituales, pero supo defender la ventaja y se trajo los tres puntos que le permiten decidir el grupo en casa.

A España le vale el empate

Los dos equipos tienen asegurados los cuartos de marzo. Acabar primero da derecho a cruzarse con un segundo de grupo y disputar la vuelta en casa. La Federación quiere llevar ese partido a Mestalla para despedir al viejo estadio, un plan pendiente de confirmación.

Las cuentas favorecen a España, que tiene tres puntos de ventaja. Si gana o empata, termina primera. Si Inglaterra gana por cualquier margen, se queda con el liderato. Un triunfo inglés por la mínima igualaría los puntos, la diferencia y los goles anotados en los enfrentamientos directos tras el 2-3 de Wembley. Entraría entonces la diferencia general, que ya favorece a los de Tuchel (+12 frente a +9).

Vuelven Lamine y Oyarzabal

De la Fuente recupera a dos titulares que se perdieron la cita de Praga. Lamine volvería a dar desborde por la derecha y Oyarzabal ocuparía el centro del ataque, con Nico Williams o Baena en el otro costado. La elección cambia la forma de atacar. Con Nico, España gana amplitud y amenaza al espacio. Con Baena, suma otro futbolista capaz de recibir por dentro y combinar con Pedri.

Con Rodri, Dani Olmo y Eric García fuera, Zubimendi y Fabián Ruiz apuntan a acompañar a Pedri en la medular. Por detrás, Laporte podría volver junto a Cubarsí, con Porro y Cucurella en los laterales y Unai Simón bajo palos. El reto para ese centro del campo será mover a Inglaterra sin dejarle metros para correr cada vez que recupere el balón.

Kane y Bellingham piden la revancha

España ganó la final de la Eurocopa en Berlín (2-1) y volvió a imponerse en Wembley (2-3). Desde aquella derrota en septiembre, Inglaterra ha ganado sus cuatro partidos, incluido el 0-7 en Croacia, y suma 16 goles en cinco jornadas. Tuchel tiene en Kane a un delantero capaz de bajar a recibir y lanzar el ataque. Si el central le sigue, Bellingham y Gordon tienen espacio para romper a su espalda. Si Kane se queda arriba, cualquier centro de Trent obliga a defender bien el área. Ese es el examen que espera a España cuando se acabe la ceremonia.

España – Inglaterra: posibles alineaciones